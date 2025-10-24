Tudo sobre Política
Senador Alan Rick articula com ministro da CGU pela derrubada do Veto 46/2023 e pelo fim das obras inacabadas
O senador Alan Rick (AC) se reuniu com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques Carvalho, para discutir os impactos de práticas ilícitas no setor da construção civil e buscar soluções que assegurem mais eficiência, transparência e qualidade nas licitações públicas.
Entre os principais temas do encontro esteve o Veto 46/2023, que trata da forma de disputa em licitações de obras e serviços de engenharia com valores superiores a R$ 1,5 milhão. O dispositivo, vetado na Lei nº 14.770/2023, propunha o uso do modo de disputa fechado nesses casos, restringindo o modelo de lances sucessivos (modo aberto) — considerado inadequado para contratações complexas, pois pode gerar propostas inexequíveis e abandono de obras.
Alan Rick alertou que o problema está diretamente ligado ao crescimento do número de obras paralisadas em todo o país. “Precisamos garantir eficiência, evitar desperdícios e dar respostas concretas, principalmente aos municípios que mais precisam”, destacou o senador, reforçando seu compromisso com a boa gestão dos recursos públicos e a retomada de obras estruturantes.
O ministro Vinícius Marques Carvalho reconheceu a gravidade do tema e se comprometeu a aprofundar a análise técnica sobre o impacto do veto.
“Comungo da opinião do senador Alan Rick e vamos reavaliar internamente essa questão. Entendo a preocupação do setor. Estamos diante de um problema real, que causa impactos sociais e econômicos graves no Brasil. Vamos fazer uma discussão interna para reavaliar a decisão”, afirmou o ministro.
Entidades como a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), CNI (Confederação Nacional da Indústria) e ABREMA (Associação Brasileira de Engenharia e Meio Ambiente) defendem o modo de disputa fechado como alternativa mais segura e técnica, evitando distorções de preço e assegurando a qualidade das obras públicas.
Com o apoio do senador Alan Rick, o tema deve voltar à pauta do Congresso Nacional, com o objetivo de construir soluções que equilibrem controle, eficiência e desenvolvimento econômico, especialmente nas regiões que mais dependem de investimentos públicos em infraestrutura.
Prefeito Tamir Sá e superintendente do Incra, Márcio Alércio, discutem regularização fundiária em Santa Rosa do Purus
Márcio Alércio e Tamir Sá busca avanços na regularização fundiária de Santa Rosa do Purus.
O prefeito Tamir Sá (MDB) se reuniu com o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alércio, para tratar sobre ações voltadas à regularização fundiária urbana no município de Santa Rosa do Purus. O encontro contou ainda com a presença do chefe da Divisão de Terras do Incra, Hidelbrando Veras, e teve como objetivo garantir avanços na entrega de títulos definitivos aos moradores.
Durante a reunião, o superintendente Márcio Alércio reforçou o compromisso do Incra em apoiar os municípios acreanos no processo de titulação, destacando a importância da parceria com as prefeituras para acelerar os resultados. “O Incra tem trabalhado para que as famílias tenham a posse definitiva de seus imóveis, e a parceria com o prefeito Tamir Sá é essencial para que isso se concretize em Santa Rosa do Purus”, afirmou Márcio Alércio.
O prefeito Tamir Sá destacou que a iniciativa representa um grande passo para o desenvolvimento local e para a valorização dos moradores. “Foi uma conversa muito positiva e produtiva. Agradeço ao superintendente Márcio Alércio, ao Hidelbrando Veras e a toda a equipe do Incra pela receptividade e pelo compromisso com o nosso município”, disse.
Durante a semana, o prefeito Tamir Sá cumpre diversas agendas em Rio Branco, buscando novos investimentos e parcerias em diferentes áreas, com o objetivo de continuar promovendo melhorias e qualidade de vida à população de Santa Rosa do Purus.
Prefeito Tamir Sá discute com AMAC projetos de habitação, pavimentação e rampa de acesso
Rio Branco Airport registra crescimento de 16% no número de passageiros no 3º trimestre de 2025
Tribunal de Contas do Acre lança sistema Geobras para monitorar obras públicas e serviços de engenharia
Câmara de Vereadores do município de Porto Acre realiza sessão solene em homenagem ao senador Alan Rick
Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari
Moradores do Ramal Linha Nova pedem socorro pelas más condições em Bujari. Moradores do Ramal Linha Nova, localizado no km...
Parceria entre Perpétua Almeida e Instituto Federal do Acre leva formação inédita em piscicultura à Terra Indígena no estado
Curso para o povo Noke Koî une saberes e acadêmicos para fortalecer a segurança alimentar e o empreendedorismo – Foto:...
“Não é justo pagar por um serviço que não existe”, diz André Kamai ao propor redução do IPTU em áreas sem infraestrutura em Rio Branco
”Quem paga imposto merece respeito”: Kamai propõe desconto no IPTU para quem vive sem asfalto e luz nas ruas –...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início nesta quinta-feira(23), no Estádio...
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
