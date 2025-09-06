Tudo sobre Política
Senador Alan Rick anuncia quase R$ 4 milhões para mecanização agrícola na região da Baixa Verde
Tudo sobre Política
O senador Alan Rick (União-AC) participou neste sábado (6) de uma reunião com os produtores rurais da comunidade Baixa Verde, em Rio Branco. O encontro reuniu representantes da Associação de Produtores e Produtoras Rurais do Ramal Quinoá e da Cooperativa dos Trabalhadores e Empreendedores Rurais Familiares do Acre (Copafer), além do vereador Zé Lopes, do deputado federal Roberto Duarte, da ex-deputada Mara Rocha e de outras lideranças locais.
Durante a reunião, os produtores relataram dificuldades enfrentadas no dia a dia, especialmente em relação à mecanização agrícola e aos embargos ambientais que atingem áreas produtivas da Reserva Baixa Verde.
Em resposta, o senador anunciou dois importantes investimentos. O primeiro é a entrega de duas casas de farinha móveis e automatizadas, garantidas para este ano, que atenderão diretamente a comunidade do Baixa Verde, via AcreVerde. Outras cinco unidades irão beneficiar produtores de diferentes regiões da capital. Essas casas de farinha seriam adquiridas pela Prefeitura de Rio Branco, mas tiveram os recursos devolvidos pelo prefeito Tião Bocalom ao governo federal sob a justificativa de que os produtores da cidade não precisam do benefício.
O segundo anúncio foi a destinação de uma patrulha mecanizada completa, composta por retroescavadeira, motoniveladora, caminhão plataforma, caminhão basculante, trator 85 CV, grade aradora e grade niveladora. Os equipamentos serão entregues ao Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS), que ficará responsável por atender as comunidades rurais de Rio Branco.
“Só nessas duas ações estamos garantindo quase R$ 4 milhões em investimentos para apoiar os produtores rurais da capital. Também estamos trazendo assistência técnica rural que é outra necessidade do homem do campo. O estado precisa estar mais presente para ajudar e não aparecer só para punir”, destacou Alan Rick.
O deputado federal Roberto Duarte aproveitou o encontro para anunciar a aprovação, na Comissão de Agricultura da Câmara, do PL 2850/2025, do qual foi relator. A proposta prevê a anistia de sanções administrativas, a suspensão de embargos ambientais e a revisão de multas e apreensões desproporcionais em áreas rurais do Acre.
Além disso, Roberto Duarte garantiu um trator e implementos agrícolas para fortalecer ainda mais o trabalho dos produtores da região.
Já o vereador Zé Lopes reforçou que seguirá sendo a voz da comunidade da Baixa Verde na Câmara Municipal de Rio Branco, apoiando as demandas dos agricultores.
Tudo sobre Política
Maria Antônia leva esperança e dignidade com mutirões oftalmológicos em Rodrigues Alves e Mâncio Lima
Neste fim de semana, centenas de pessoas voltaram a enxergar a vida com mais qualidade graças ao empenho da deputada estadual Maria Antônia, que esteve à frente de dois grandes mutirões oftalmológicos nos municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima.
Ao lado de seu esposo, o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, a parlamentar reforçou seu compromisso com a saúde pública e com a população do Juruá, garantindo atendimentos e cirurgias oftalmológicas gratuitas para quem mais precisa.
Na sexta-feira (5) e sábado (6), a Unidade Mista de Saúde foi palco de um mutirão promovido em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, e com apoio direto da deputada Maria Antônia. Foram realizados 213 atendimentos especializados e 54 cirurgias de pterígio, devolvendo dignidade e esperança a dezenas de famílias.
Já em Mâncio Lima, a força do trabalho coletivo também brilhou. A iniciativa teve o apoio da deputada Maria Antônia, do prefeito Zé Luiz e da secretária municipal de Saúde, Rúsie Lima. As atividades começaram neste sábado (6) no Posto de Saúde Dr. Cerqueira, com cerca de 200 consultas previstas, e prosseguem no domingo (7) no Hospital Dr. Abel Pinheiro, onde aproximadamente 50 cirurgias serão realizadas.
Maria Antônia destacou que levar saúde à população é prioridade do seu mandato: “Cada cirurgia, cada atendimento realizado representa a recuperação da dignidade e da alegria de viver de muitas pessoas. É para isso que trabalhamos: para transformar vidas”, afirmou a deputada.
As ações são fruto de uma parceria sólida com o gabinete da deputada Maria Antônia, demonstrando que quando há união de esforços, os resultados chegam diretamente à população. Com essa iniciativa, a parlamentar reafirma seu papel como uma das vozes mais atuantes e comprometidas com a saúde e o bem-estar do povo acreano.
Maria Antônia leva esperança e dignidade com mutirões oftalmológicos em Rodrigues Alves e Mâncio Lima
Senador Alan Rick anuncia quase R$ 4 milhões para mecanização agrícola na região da Baixa Verde
Rodovia variante de Xapuri é inaugurada: “um dia histórico para o Alto Acre”, diz ex-prefeita Fernanda Hassem
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro
POLÍTICA
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância...
Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro
Enquanto um motociclista agonizava no chão sem socorro por falta de ambulância, o governador apareceu de bermuda e chinelo para...
Bocalom e Márcio Bittar usam ato em defesa de Bolsonaro para isolar Mailza Assis e dar largada ao projeto de poder da extrema direita no Acre
Exclusão de aliados estratégicos como Mailza e Alan Rick revela que protesto do dia 7 de setembro é menos sobre...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
CONCURSO
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
ESPORTE
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política5 dias atrás
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
-
Política5 dias atrás
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
-
Política5 dias atrás
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
-
Política Destaque6 dias atrás
Contra o “tarifaço” de Trump, Jorge Viana se agiganta no cenário nacional e transforma o Acre em referência no comércio exterior