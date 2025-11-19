Tudo sobre Política
Senador Alan Rick anuncia grande peneira com olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense no Acre
O senador Alan Rick (Republicanos) anunciou que o Acre sediará, no dia 4 de dezembro, uma grande peneira com olheiros do Vitória-BA e do Athletico Paranaense, iniciativa que vai reunir talentos dos núcleos das Escolinhas do Léo Moura — presentes em cinco municípios do estado — e de outras escolinhas comunitárias do estado. O evento será realizado no Estádio Antônio Aquino Lopes – o Tonicão, em Rio Branco, nos horários de 8h às 12h e 14h às 17h. As escolinhas interessadas poderão inscrever seus atletas a partir da sexta-feira , 21.
O anúncio foi feito durante entrevista ao Gazeta Entrevista, quando o senador destacou que a ação faz parte da expansão das Escolinhas do Léo Moura no Acre, projeto mantido por meio de emendas do seu mandato. Segundo ele, a seletiva abre portas para que jovens acreanos sejam avaliados por dois dos principais clubes formadores do país.
“O Léo Moura estará aqui novamente para abrir novos núcleos da Escolinha. E nós vamos fazer, em parceria com meu amigo Adem Araujo, presidente da Federação de Futebol do Acre, uma grande peneira. Então, se você tem um time e vê meninos com talento, os olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense estarão aqui para observar esses meninos e meninas”, afirmou.
O senador explicou ainda que os atletas selecionados terão a oportunidade de participar de testes diretamente nos centros de treinamento dos clubes.
“Aqueles que se destacarem serão convidados para fazer testes no Vitória, em Salvador, ou no CT do Athletico Paranaense, em Curitiba. E, ao longo do tempo, vamos trazer outros olheiros de outros times para, quem sabe, revelar novos talentos — novos Arthur, novos Wevertons, novos craques do nosso futebol.”
A expectativa é de que a peneira reúna pelo menos dez escolinhas, totalizando entre 25 e 30 equipes distribuídas nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. As inscrições começam no dia 21 de novembro, por meio de link que será divulgado esta semana.
Deputado Roberto Duarte rebate chanceler alemão e denuncia “tapa na face da dignidade amazônica
Parlamentar critica postura do chanceler alemão e lembra desigualdade histórica na região – Vinicius Loures/ Câmara dos Deputados
O deputado federal Roberto Duarte reagiu com indignação à suposta declaração do chanceler alemão, Friedrich Merz, que teria afirmado que sua comitiva deixou Belém “aliviada” após presenciar a desordem urbana da capital paraense. Para Duarte, a fala não é apenas uma gafe diplomática — é um ataque direto à dignidade amazônica e uma demonstração crua de eurocentrismo insensível.
Segundo o parlamentar, a fala revela um olhar estrangeiro que se choca com a precariedade social, mas ignora a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos na realidade que tanto criticam. “A Amazônia não é feia. Feio é o abandono imposto de fora para dentro, durante décadas”, afirma Duarte, destacando que a região sofre consequências diretas de um modelo econômico global que explora recursos e condena populações inteiras à estagnação.
As cidades amazônicas — de Belém a Rio Branco — exibem, na pele de seus moradores, as cicatrizes de um desenvolvimento sistematicamente impedido. Palafitas precárias, esgoto a céu aberto, falta de infraestrutura e bairros abandonados contrastam com a floresta exuberante que cerca esses centros urbanos. “É uma dissonância dolorosa, que dilacera quem vive aqui e que deveria constranger quem vem de fora apenas para apontar o dedo”, reforça.
Os dados comprovam o tamanho do abandono. Em Belém, a maior parte da população ainda vive sem acesso a tratamento de esgoto, e mais de metade dos moradores de áreas de várzea convive com inundações, insegurança hídrica e ausência total de serviços públicos. A realidade de Rio Branco, em 2022, era igualmente dramática: somente metade da população tinha água potável, a coleta de esgoto não alcançava 20% dos domicílios e menos de 1% era de fato tratado — um índice vergonhoso para qualquer cidade brasileira.
Duarte sublinha que o cenário que provoca “repulsa” em visitantes estrangeiros não é fruto de incapacidade local, mas consequência direta de um sistema que sufoca o desenvolvimento regional. “A pergunta não é por que a Amazônia parece feia aos olhos de quem vê de longe. A pergunta é: por que a região que sustenta a maior biodiversidade do planeta não pode oferecer infraestrutura, dignidade e futuro aos seus próprios filhos?”
Para o deputado, a declaração atribuída ao chanceler alemão deveria servir não para humilhar a Amazônia, mas para expor a hipocrisia internacional e reforçar a urgência por investimentos reais, respeito e responsabilidade compartilhada.
Deputado Roberto Duarte rebate chanceler alemão e denuncia “tapa na face da dignidade amazônica
