Senador Alan Rick anuncia grande peneira com olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense no Acre

O senador Alan Rick (Republicanos) anunciou que o Acre sediará, no dia 4 de dezembro, uma grande peneira com olheiros do Vitória-BA e do Athletico Paranaense, iniciativa que vai reunir talentos dos núcleos das Escolinhas do Léo Moura — presentes em cinco municípios do estado — e de outras escolinhas comunitárias do estado. O evento será realizado no Estádio Antônio Aquino Lopes – o Tonicão, em Rio Branco, nos horários de 8h às 12h e 14h às 17h. As escolinhas interessadas poderão inscrever seus atletas a partir da sexta-feira , 21.

O anúncio foi feito durante entrevista ao Gazeta Entrevista, quando o senador destacou que a ação faz parte da expansão das Escolinhas do Léo Moura no Acre, projeto mantido por meio de emendas do seu mandato. Segundo ele, a seletiva abre portas para que jovens acreanos sejam avaliados por dois dos principais clubes formadores do país.

“O Léo Moura estará aqui novamente para abrir novos núcleos da Escolinha. E nós vamos fazer, em parceria com meu amigo Adem Araujo, presidente da Federação de Futebol do Acre, uma grande peneira. Então, se você tem um time e vê meninos com talento, os olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense estarão aqui para observar esses meninos e meninas”, afirmou.

O senador explicou ainda que os atletas selecionados terão a oportunidade de participar de testes diretamente nos centros de treinamento dos clubes.

“Aqueles que se destacarem serão convidados para fazer testes no Vitória, em Salvador, ou no CT do Athletico Paranaense, em Curitiba. E, ao longo do tempo, vamos trazer outros olheiros de outros times para, quem sabe, revelar novos talentos — novos Arthur, novos Wevertons, novos craques do nosso futebol.”

A expectativa é de que a peneira reúna pelo menos dez escolinhas, totalizando entre 25 e 30 equipes distribuídas nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. As inscrições começam no dia 21 de novembro, por meio de link que será divulgado esta semana. Alan Rick anuncia grande peneira com olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense no Acre

