RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Senador Alan Rick anuncia abertura das inscrições para peneira com olheiros do Vitória e do Athletico Paranaense no Acre

Publicados

21 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

O senador Alan Rick (Republicanos) anunciou, nesta sexta-feira (21), a abertura das inscrições para a grande peneira que reunirá olheiros do Vitória-BA e do Athletico Paranaense no Acre. A seletiva acontece no dia 4 de dezembro, no Estádio Antônio Aquino Lopes – o Tonicão, em Rio Branco, e é voltada para escolinhas comunitárias de todo o estado.

As inscrições podem ser feitas por meio de link disponibilizado pelo parlamentar em suas redes sociais. As vagas são limitadas e o processo de seleção seguirá a ordem de inscrição das escolinhas interessadas.

A peneira reunirá 32 escolinhas, cada uma com até 22 atletas, distribuídos nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Os jovens serão avaliados pelos profissionais dos dois clubes, reconhecidos nacionalmente por suas categorias de base. Os atletas que se destacarem poderão ser convidados para realizar testes nos centros de treinamento do Vitória, em Salvador, ou do Athletico Paranaense, em Curitiba.

A ação integra o projeto das Escolinhas do Léo Moura no Acre, mantido por meio de emendas do mandato do senador, e busca ampliar oportunidades para jovens talentos do futebol acreano.

“O Acre tem muitos meninos e meninas talentosos, e essa é uma chance real de abrir portas para eles. As inscrições já estão disponíveis, e convidamos todas as escolinhas comunitárias a participarem”, afirmou Alan Rick.

O link de inscrição está disponível no Instagram do senador: @alanrickm

Veja o vídeo:

Tudo sobre Política

Deputado Roberto Duarte rebate chanceler alemão e denuncia “tapa na face da dignidade amazônica

Publicados

1 dia atrás

em

20 de novembro de 2025

Por

Parlamentar critica postura do chanceler alemão e lembra desigualdade histórica na região – Vinicius Loures/ Câmara dos Deputados

O deputado federal Roberto Duarte reagiu com indignação à suposta declaração do chanceler alemão, Friedrich Merz, que teria afirmado que sua comitiva deixou Belém “aliviada” após presenciar a desordem urbana da capital paraense. Para Duarte, a fala não é apenas uma gafe diplomática — é um ataque direto à dignidade amazônica e uma demonstração crua de eurocentrismo insensível.

Segundo o parlamentar, a fala revela um olhar estrangeiro que se choca com a precariedade social, mas ignora a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos na realidade que tanto criticam. “A Amazônia não é feia. Feio é o abandono imposto de fora para dentro, durante décadas”, afirma Duarte, destacando que a região sofre consequências diretas de um modelo econômico global que explora recursos e condena populações inteiras à estagnação.

As cidades amazônicas — de Belém a Rio Branco — exibem, na pele de seus moradores, as cicatrizes de um desenvolvimento sistematicamente impedido. Palafitas precárias, esgoto a céu aberto, falta de infraestrutura e bairros abandonados contrastam com a floresta exuberante que cerca esses centros urbanos. “É uma dissonância dolorosa, que dilacera quem vive aqui e que deveria constranger quem vem de fora apenas para apontar o dedo”, reforça.

Leia Também:  Deputada Socorro Neri se reúne com prefeita Rosana Gomes para fortalecer ações em Senador Guiomard

Os dados comprovam o tamanho do abandono. Em Belém, a maior parte da população ainda vive sem acesso a tratamento de esgoto, e mais de metade dos moradores de áreas de várzea convive com inundações, insegurança hídrica e ausência total de serviços públicos. A realidade de Rio Branco, em 2022, era igualmente dramática: somente metade da população tinha água potável, a coleta de esgoto não alcançava 20% dos domicílios e menos de 1% era de fato tratado — um índice vergonhoso para qualquer cidade brasileira.

Duarte sublinha que o cenário que provoca “repulsa” em visitantes estrangeiros não é fruto de incapacidade local, mas consequência direta de um sistema que sufoca o desenvolvimento regional. “A pergunta não é por que a Amazônia parece feia aos olhos de quem vê de longe. A pergunta é: por que a região que sustenta a maior biodiversidade do planeta não pode oferecer infraestrutura, dignidade e futuro aos seus próprios filhos?”

Para o deputado, a declaração atribuída ao chanceler alemão deveria servir não para humilhar a Amazônia, mas para expor a hipocrisia internacional e reforçar a urgência por investimentos reais, respeito e responsabilidade compartilhada.

COMENTE ABAIXO:
