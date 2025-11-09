Senado Alan Rick oficializa filiação ao Republicanos e é lançado pré-candidato ao governo do Acre em 2026

O senador Alan Rick oficializou sua entrada no Republicanos na noite deste sábado (8), durante um ato político no ginásio do SESC, em Rio Branco, que atraiu lideranças estaduais e nacionais da sigla. A cerimônia marcou a apresentação pública de seu nome como pré-candidato ao governo do Acre nas eleições de 2026. O presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira, foi quem confirmou a filiação, ressaltando a importância política de Alan e celebrando seu retorno ao quadro do Republicanos.

Durante a solenidade, diversas lideranças reforçaram apoio ao projeto político do senador, entre elas a senadora Damares Alves, a ex-ministra Cristiane Britto e o deputado federal Carlos Gomes. Em seu discurso, Alan Rick fez referências a desafios recentes que disse enfrentar, mencionando ataques e pressões políticas, mas afirmou manter firme sua disposição de seguir adiante. Ecoando mensagens de fé e coragem, pediu confiança ao povo acreano e afirmou estar comprometido com a construção de um estado mais próspero e seguro.

A senadora Damares Alves ressaltou que o Republicanos representa um espaço de alinhamento com as pautas defendidas por Alan Rick, citando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como exemplo de gestão eficiente da legenda. Ela destacou políticas para mulheres, pessoas com deficiência e enfrentamento à violência como pilares que o partido pretende fortalecer também no Acre. O presidente estadual do Republicanos, Roberto Duarte, afirmou que Alan tem trabalho consolidado em todo o estado e o chamou de “futuro governador”.

O encontro foi encerrado com um momento de oração conduzido por líderes religiosos das igrejas Batista do Bosque e Assembleia de Deus, pedindo proteção e sabedoria ao senador em sua nova etapa política. O ato marcou oficialmente o início da caminhada de Alan Rick rumo à disputa pelo governo do Acre, consolidando sua reaproximação com o Republicanos e mobilizando apoiadores em torno de sua pré-candidatura para 2026.

Veja o vídeo: