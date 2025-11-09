Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Senado Alan Rick oficializa filiação ao Republicanos e é lançado pré-candidato ao governo do Acre em 2026

Publicados

8 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

O senador Alan Rick oficializou sua entrada no Republicanos na noite deste sábado (8), durante um ato político no ginásio do SESC, em Rio Branco, que atraiu lideranças estaduais e nacionais da sigla. A cerimônia marcou a apresentação pública de seu nome como pré-candidato ao governo do Acre nas eleições de 2026. O presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira, foi quem confirmou a filiação, ressaltando a importância política de Alan e celebrando seu retorno ao quadro do Republicanos.

Durante a solenidade, diversas lideranças reforçaram apoio ao projeto político do senador, entre elas a senadora Damares Alves, a ex-ministra Cristiane Britto e o deputado federal Carlos Gomes. Em seu discurso, Alan Rick fez referências a desafios recentes que disse enfrentar, mencionando ataques e pressões políticas, mas afirmou manter firme sua disposição de seguir adiante. Ecoando mensagens de fé e coragem, pediu confiança ao povo acreano e afirmou estar comprometido com a construção de um estado mais próspero e seguro.

A senadora Damares Alves ressaltou que o Republicanos representa um espaço de alinhamento com as pautas defendidas por Alan Rick, citando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como exemplo de gestão eficiente da legenda. Ela destacou políticas para mulheres, pessoas com deficiência e enfrentamento à violência como pilares que o partido pretende fortalecer também no Acre. O presidente estadual do Republicanos, Roberto Duarte, afirmou que Alan tem trabalho consolidado em todo o estado e o chamou de “futuro governador”.

Leia Também:  ABDI e IFAC iniciam construção do primeiro Laboratório de Agricultura 4.0 e prometem revolucionar a análise de solos no Acre

O encontro foi encerrado com um momento de oração conduzido por líderes religiosos das igrejas Batista do Bosque e Assembleia de Deus, pedindo proteção e sabedoria ao senador em sua nova etapa política. O ato marcou oficialmente o início da caminhada de Alan Rick rumo à disputa pelo governo do Acre, consolidando sua reaproximação com o Republicanos e mobilizando apoiadores em torno de sua pré-candidatura para 2026.

Veja o vídeo:

Tudo sobre Política

Neide Lopes assume Secretaria de Mulheres do PT-AC e lança defesa nacional por 30% de vagas femininas nos espaços de poder

Publicados

3 horas atrás

em

8 de novembro de 2025

Por

Professora Neide assume Secretaria de Mulheres do PT-AC e reforça luta por 30% de representação feminina na política

A ativista social e professora da rede pública, Neide Lopes, assumiu na manhã deste sábado, 8 de novembro de 2025, a Secretaria Estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores do Acre. Ex-candidata à prefeitura de Epitaciolândia, Neide teve seu nome aprovado por unanimidade durante o Encontro Estadual do PT, que reuniu lideranças femininas e militantes de diversas regiões do estado.

Em seu discurso de posse, Neide reforçou o compromisso de defender, junto à Secretaria Nacional de Mulheres do PT, a elaboração de um projeto de lei que garanta não apenas a obrigatoriedade de candidaturas femininas, como já ocorre atualmente, mas também a ocupação efetiva de vagas nos parlamentos. A proposta defende que 30% dos espaços políticos sejam obrigatoriamente destinados às mulheres nas câmaras municipais, assembleias legislativas e na Câmara Federal. Para o Senado, ela sugere que cada estado tenha ao menos uma vaga ocupada por uma mulher.

Leia Também:  Deputado Eduardo Velloso entrega dois veículos para reforçar ações junto à população no município de Bujari

Neide lembrou ainda sua experiência como representante do Acre na Conferência Internacional dos Direitos Humanos, realizada na China, destacando que essa vivência fortaleceu sua compreensão sobre a necessidade de ampliar a participação feminina nos espaços de decisão. Segundo ela, garantir presença é garantir voz, e garantir voz é assegurar direitos historicamente negados às mulheres brasileiras.

A nova secretária também chamou atenção para um dado alarmante: o Acre permanece entre os estados com maior índice de feminicídio no país. Para Neide, essa realidade exige respostas urgentes do poder público. “Esse é um dado que não pode ser naturalizado. Nossa tarefa é manter essa pauta no centro do debate público, fortalecendo o enfrentamento à violência e garantindo políticas que promovam vida, dignidade e paz para todas as mulheres”, afirmou.

