Segunda edição do Left-Hand no Acre é marcada por café e conexão feminina em formato especial
Rio Branco foi o berço do Left-Hand, marca que hoje inspira mulheres em diversas capitais do Brasil. Agora, a capital acreana recebe a segunda edição do encontro, em um formato especial, pensado para celebrar histórias, compartilhar experiências e fortalecer laços entre mulheres empreendedoras de sucesso.
No Café Left-Hand, cada detalhe é planejado para gerar conexões reais e oferecer insights práticos. Mais do que um evento, trata-se de um convite às mulheres empreendedoras que reconhecem a importância de estar ao lado de outras líderes, capazes de acelerar jornadas profissionais e abrir caminhos para novas conquistas.
Bate-papo especial com Simone Casas e convidadas
Idealizado por Simone Casas, mentora, palestrante e referência internacional em desenvolvimento humano e empreendedorismo, o evento foi desenhado para proporcionar inspiração, ferramentas práticas e networking de alto impacto, elementos fundamentais para quem busca crescer e ampliar sua presença no mercado.
Segundo Simone Casas, o grande diferencial desta edição é a força das conexões:
“O Left-Hand retorna a Rio Branco com a proposta de dar continuidade às relações já criadas e abrir espaço para novas empreendedoras. O formato intimista, pensado para apenas 20 participantes, permite que cada mulher viva uma experiência direta, verdadeira e transformadora. Aqui, ninguém sai igual: é um ambiente para fortalecer sua visão de futuro e se conectar ao propósito de transformar negócios e vidas”.
Virada de chave
Entre as participantes da primeira edição, realizada em Rio Branco, está a jornalista e empresária da Comunicação, Andréia Oliveira, que destaca o impacto transformador do encontro:
“O Left-Hand foi exatamente o que eu precisava para virar a chave profissional e alcançar o sucesso. Essa conexão me fez enxergar o meu potencial como comunicadora e me apontou caminhos que eu acreditava não poder trilhar. A rede criada pela Simone tem o poder de levantar mulheres, ajudá-las a conquistar espaço e explorar de forma estratégica o seu potencial. Tenho certeza de que esta edição será muito especial.”
Informações do evento
Data: 16 de setembro de 2025
Local: Rio Branco – AC
Vagas limitadas (apenas 20 participantes)
As inscrições já estão abertas e as vagas estão se esgotando rapidamente.
Se você sente que é hora de mudar de nível, esta é a sua oportunidade de estar cercada de mulheres que já estão conquistando grandes resultados.
Mais informações e inscrições: QR Code disponível nos materiais de divulgação ou pelo telefone (68) 99208-6102.
Catedral de Nossa Senhora da Glória é iluminada marcando o lançamento da Campanha do Setembro Amarelo
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, deu início à Campanha Setembro Amarelo com um ato simbólico que iluminou a Catedral de Nossa Senhora da Glória com luzes amarelas. Houve ainda atividade física na Praça Orleir Cameli. O evento contou com a presença da vice-prefeita Delcimar Leite.
Setembro é um mês dedicado à conscientização e prevenção do suicídio, além de promover a saúde mental. O secretário de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a importância da iniciativa. “O Setembro Amarelo é uma oportunidade valiosa para falarmos sobre saúde mental. Neste ano, em Cruzeiro do Sul, queremos enfatizar a valorização da vida, a prática de atividades físicas e a importância do bem-estar. É fundamental que as pessoas saibam que existe uma rede de apoio disponível, seja para questões simples como um dente dolorido, ou para momentos mais difíceis. Essa rede é o que buscamos promover”, afirmou Siqueira.
A psicóloga e coordenadora da saúde mental do município, Luziane Casimiro, também abordou as iniciativas programadas para o mês. “Ao longo deste mês, diversas atividades estão sendo realizadas. Todos os postos de saúde promovem palestras e rodas de conversa para discutir o tema do suicídio. Além disso, teremos eventos locais, como uma corrida no próximo sábado, para reforçar essa mensagem”, ressaltou Luziane.
No sábado, 13, será realizada a corrida denominado “Pela Vida”, organizada pelo Grupo Amigos da Saúde. A concentração será no Igarapé Preto a partir das 5h30 da manhã com um percurso que varia de 5 a 10 km em direção ao Aeroporto e Deracre. Durante todo o mês, palestras estão sendo realizadas em todas as Unidades Básicas de Saúde do município reforçando a importância do cuidado com a saúde mental.
“ O recado da Prefeitura de Cruzeiro do Sul é que a vida importa e que nossos serviços de saúde, de esporte, educação, assistência social e tantos outros estão disponíveis para todos”, concluiu a vice prefeita,Delcimar Leite.
Prefeito Jerry Correia garante parceria da SEICT para a primeira ExpoFronteira em Assis Brasil
Prefeitura e Detran constroem faixas elevadas e modernizam trânsito em Cruzeiro do Sul
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
Prefeito Carlinhos do Pelado anuncia retorno do Festival de Praia de Brasiléia com feijoada e três dias de festa
Segunda edição do Left-Hand no Acre é marcada por café e conexão feminina em formato especial
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia "manobra suja" de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
