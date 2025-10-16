Sebrae e Secretaria de Agricultura firmam parceria para fortalecimento da cadeia do cacau no Acre

Convênio prevê ações voltadas à capacitação, tecnologia e infraestrutura – Foto Assessoria

O Sebrae e o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), firmaram um convênio estratégico para fortalecer a cadeia produtiva da cacauicultura no estado.

Com investimento total de aproximadamente R$ 2 milhões, o projeto contempla ações voltadas à inovação tecnológica, assistência técnica, qualificação profissional, infraestrutura produtiva e acesso ao mercado, incluindo participação em feiras e rodadas de negócios. Todas as iniciativas terão foco na sustentabilidade ambiental e na geração de renda, beneficiando produtores rurais, povos originários, extrativistas e pequenos negócios locais.

O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, ressaltou a relevância da parceria. “Este convênio é um passo decisivo para transformar a cadeia do cacau em uma referência de desenvolvimento sustentável no Acre. Ao investir em tecnologia, capacitação e infraestrutura, estamos criando condições para que nossos produtores agreguem valor ao produto, além de fortalecer a bioeconomia local. É uma ação que une geração de renda, conservação da floresta e inovação”, afirmou.

Kleber Campos, diretor técnico do Sebrae, destacou os esforços provenientes desta parceria para fortalecer a cacauicultura no estado. “Reforçamos nosso compromisso com a sustentabilidade e a bioeconomia, visando o fortalecimento dos pequenos negócios vinculados a essa cadeia. O convênio é uma demonstração do esforço para o desenvolvimento dessa importante cadeia produtiva não só para o Acre, mas para a Amazônia”.

Um dos destaques da iniciativa é a Rota do Cacau, que integrará municípios produtores, ampliando o mapeamento e a comercialização da produção acreana.

O secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, destaca o potencial produtivo do cacau na região. “Queremos incentivar os produtores e produtoras em todas as etapas. Estamos falando de geração de renda, valorização de quem vive da terra e de um trabalho sério para transformar o Acre em referência nacional no cultivo e beneficiamento do cacau”, disse.

A expectativa é que o convênio contribua para consolidar o Acre como um dos principais polos produtores de cacau fino e sustentável da Amazônia.