RIO BRANCO
Tudo sobre Política

“Saúde da Mulher: deputada Michelle Melo marca presença em Plácido de Castro e anuncia novas conquistas”

Publicados

9 de agosto de 2025

Tudo sobre Política

“A dor de vocês é a minha dor. Enquanto eu for deputada estadual, Plácido e Campinas terão voz e vez.” Foto: Railton Araújo

(Max Bienne Lima) – Foi com essa declaração emocionada que a deputada estadual Dra. Michelle Melo marcou presença no Itinerante da Saúde da Mulher, realizado neste sábado (9) no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro.

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), ofereceu consultas ginecológicas, exames preventivos (PCCU) e ultrassonografias para mulheres previamente reguladas, garantindo atendimento especializado e acolhimento. Mulheres que chegaram para realizar o preventivo puderam ser atendidas livremente, reforçando o caráter inclusivo da ação.

Durante seu discurso, Michelle Melo relembrou sua trajetória de luta por melhorias na saúde do município, desde as primeiras reuniões com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, até a retomada das cirurgias e o fortalecimento da estrutura hospitalar.

Ao lado de lideranças locais, como a vereadora Clarice e a secretária municipal Kadira, a parlamentar reafirmou o compromisso com investimentos diretos, anunciando que, em 2026, destinará suas emendas para a compra de um ônibus de 28 lugares para transporte de pacientes de Plácido e Campinas até Rio Branco.

Leia Também:  Atlético-AC recebe Princesa na Arena.

“Não é promessa, é compromisso. Eu sei a importância desse ônibus para a população e, em nome de Jesus, ano que vem ele estará aqui” , garantiu a deputada, sob aplausos.

A ação representou não apenas um avanço no acesso à saúde feminina, mas também um exemplo de trabalho conjunto entre Estado, município e liderança comunitária, em que a presença ativa e o comprometimento político se transformam em resultados concretos para a população.

Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Capixaba recebe duas novas caminhonetes e amplia investimentos na saúde com apoio do senador Alan Rick

Publicados

2 minutos atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Duas caminhonetes novas reforçarão os serviços e o transporte de pacientes da zona rural, com investimento de R$ 444 mil – Foto: Assessoria

Na manhã deste sábado, 9, a saúde de Capixaba recebeu duas caminhonetes novas para reforçar os serviços e o transporte de pacientes da zona rural. Os veículos, adquiridos com R$ 444 mil em emendas parlamentares destinadas pelo senador Alan Rick, foram entregues na Unidade Básica de Saúde Idelfonso Cordeiro. A ação integra um conjunto de investimentos que já soma R$ 7,2 milhões indicados pelo parlamentar à saúde do município, com reformas e ampliação de unidades, aquisição de equipamentos, de van para transporte de pacientes, ambulância, gabinete odontológico completo, carro para o CAPS e para a realização de mutirões de atendimento especializado a pessoas com autismo e transtornos diversos, oferecendo acompanhamento, orientação e apoio às famílias, de forma mais próxima e humanizada.

“Essas caminhonetes vão facilitar o atendimento das famílias que vivem na zona rural e muitas vezes precisam se deslocar longas distâncias para receber cuidados médicos. É mais segurança, mais conforto e mais agilidade para quem precisa. E isso se soma a um conjunto de investimentos que temos feito em Capixaba para fortalecer a saúde, melhorar a estrutura das unidades e garantir que a população seja atendida com dignidade”, afirmou Alan Rick.

Leia Também:  Bomba atômica: JBS delata Temer, Aécio e compra do silêncio de Eduardo Cunha

O prefeito Manoel Maia destacou a importância da entrega para a realidade do município. “Sabemos das dificuldades para buscar um paciente na zona rural, muitas vezes sem ter condições de transporte. Hoje, com a chegada dessas caminhonetes, teremos mais liberdade para fazer esse atendimento complementar. Quero agradecer ao senador Alan Rick pelo apoio e à nossa equipe pelo trabalho sério e comprometido, tanto na saúde quanto nas demais áreas do município.”

O secretário municipal de Saúde, George Eduardo Carneiro Macedo, também agradeceu o apoio. “O que entregamos hoje é apenas uma parte do resultado que as emendas do senador têm trazido para Capixaba. Temos muitas novidades para anunciar e celebrar junto com a população”, afirmou.

Durante a solenidade, o senador também anunciou que, nos próximos dias, será implantada no estádio municipal a escolinha do ex-Flamengo Léo Moura, que atenderá 170 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, oferecendo atividades esportivas e de formação cidadã.

Continue lendo

POLÍTICA

Política24 horas atrás

Governo Lula anuncia novas etapas do Luz para Todos no Acre e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia

Governo reforça que nenhum brasileiro será deixado para trás e destaca ações do Novo PAC voltadas à justiça social e...
Política1 dia atrás

Presidente Lula desafia oposição: “Alguém me diz quantas obras Bolsonaro fez no Acre, a não ser trazer ódio”

Durante sua agenda no Acre, o presidente Lula propõe reflexão sobre o legado do ex-presidente Bolsonaro e destaca união pela...
Política1 dia atrás

No Acre, presidente Lula pede ao senador Sérgio Petecão que não assine pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

Durante visita oficial ao estado, Lula faz apelo ao senador acreano para não apoiar ofensiva bolsonarista contra o STF. Durante...

POLÍCIA

Polícia4 dias atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia3 semanas atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia4 semanas atrás

Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Educação2 dias atrás

Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Educação2 semanas atrás

Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...

CONCURSO

Concurso2 dias atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Concurso3 semanas atrás

Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Concurso4 semanas atrás

Curso sobre Emenda PIX capacita gestores públicos para execução de emendas de transferência especial

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por meio da Escola de Contas, realiza, nesta sexta-feira, 11 de...

ESPORTE

Esporte4 dias atrás

Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia

Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Esporte2 semanas atrás

Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
Esporte2 semanas atrás

Desafio, Natureza e Superação: Bike Adventure percorre 135 km entre Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri

Adrenalina, superação e contato com a natureza no Alto Acre, marcou neste domingo (27), o encontro entre ciclistas da região...

MAIS LIDAS DA SEMANA

