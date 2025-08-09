“Saúde da Mulher: deputada Michelle Melo marca presença em Plácido de Castro e anuncia novas conquistas”

“A dor de vocês é a minha dor. Enquanto eu for deputada estadual, Plácido e Campinas terão voz e vez.” Foto: Railton Araújo

(Max Bienne Lima) – Foi com essa declaração emocionada que a deputada estadual Dra. Michelle Melo marcou presença no Itinerante da Saúde da Mulher, realizado neste sábado (9) no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro.

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), ofereceu consultas ginecológicas, exames preventivos (PCCU) e ultrassonografias para mulheres previamente reguladas, garantindo atendimento especializado e acolhimento. Mulheres que chegaram para realizar o preventivo puderam ser atendidas livremente, reforçando o caráter inclusivo da ação.

Durante seu discurso, Michelle Melo relembrou sua trajetória de luta por melhorias na saúde do município, desde as primeiras reuniões com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, até a retomada das cirurgias e o fortalecimento da estrutura hospitalar.

Ao lado de lideranças locais, como a vereadora Clarice e a secretária municipal Kadira, a parlamentar reafirmou o compromisso com investimentos diretos, anunciando que, em 2026, destinará suas emendas para a compra de um ônibus de 28 lugares para transporte de pacientes de Plácido e Campinas até Rio Branco.

“Não é promessa, é compromisso. Eu sei a importância desse ônibus para a população e, em nome de Jesus, ano que vem ele estará aqui” , garantiu a deputada, sob aplausos.

A ação representou não apenas um avanço no acesso à saúde feminina, mas também um exemplo de trabalho conjunto entre Estado, município e liderança comunitária, em que a presença ativa e o comprometimento político se transformam em resultados concretos para a população.