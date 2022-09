Rosana Nascimento pede a servidores da educação no Acre que apoiem Dr. Jenilson Leite para o Senado

A presidente licenciada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, que é candidata a deputada federal, declarou apoio ao Dr. Jenilson Leite (PSB) na corrida rumo ao Senado Federal.

Ela afirma que a sua candidatura é a que melhor representará os interesses da educação e dos servidores públicos do Acre.

Em vídeo ao lado do candidato, Rosana destacou a luta do Dr. Jenilson enquanto deputado estadual pelos interesses dos servidores da educação e diz que confia que no Senado, ele continuará fazendo a defesa das pautas da categoria.

“Dr. Jenilson sempre se colocou à disposição dos nosso movimentos, sempre nos defendeu na Assembleia e com certeza vai contribuir muito no Senado, nos ajudando em nossas pautas, entre eles o piso salarial, portanto, vamos votar em quem está junto conosco”, disse.

Dr. Jenilson destacou que sempre defendeu o servidor e o serviço público do estado e no Senado não será diferente.

“Vou ter o maior prazer de estar no Congresso junto com você, Rosana, na condição de deputada federal, para que a gente possa unir forças e lutar para que o servidor e o serviço público sejam melhor enxergados pelo Poder Público. A educação é uma das áreas mais importantes para um estado como o nosso e eu, na condição de senador, vou fazer o melhor possível para que o povo acreano seja atendido dentro de suas necessidades”, afirmou o candidato.

Veja o Vídeo: