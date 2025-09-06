Rodovia variante de Xapuri é inaugurada: “um dia histórico para o Alto Acre”, diz ex-prefeita Fernanda Hassem

Fernanda Hassem celebra entrega da variante de Xapuri: “Um dia histórico para o Alto Acre”

A ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, destacou neste sábado (6) a importância da entrega da obra de implantação e pavimentação da rodovia AC-380, conhecida como Variante de Xapuri. O investimento, superior a R$ 48 milhões, resultou em mais de 18 km de estrada pavimentada, beneficiando diretamente a população do município e de toda a região do Alto Acre.

“Hoje foi um dia histórico em Xapuri, aliás, para todo o Alto Acre. Tive a alegria de acompanhar a entrega de uma obra grandiosa, que representa dignidade para os moradores. Como filha desta região, fico profundamente feliz em ver o Alto Acre avançando e se desenvolvendo”, declarou Fernanda.

A obra é fruto do esforço do Governo do Estado, sob a gestão do governador Gladson Cameli, com participação da vice-governadora Mailza Assis, da equipe estadual, do prefeito de Xapuri, Maxsuel, além dos deputados Manoel Morais e Tadeu Hassem, que também estiveram presentes na solenidade.

Fernanda fez questão de parabenizar o governador Gladson Cameli e todas as autoridades envolvidas: “Meus parabéns ao governador e amigo Gladson Cameli, à vice-governadora Mailza Assis e a toda equipe do Estado, ao prefeito Maxsuel e aos deputados presentes. Um dia memorável para Xapuri e para todo o nosso Alto Acre, terra pela qual sou apaixonada”.

Com a variante, espera-se melhorar a mobilidade, a logística de transporte e o desenvolvimento econômico da região, reforçando Xapuri como um polo de integração no Alto Acre.

