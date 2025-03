Rio Juruá se aproxima da cota de trasbordamento em Cruzeiro do Sul e prefeitura está de prontidão para socorrer famílias

Em Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 3, o nível do rio Juruá, é de12,32 metros e se aproxima da cota de Alerta que é de 13 metros. A partir de 13,30 metros o Juruá atinge casas e as famílias já passam a ser retiradas de casa e a Defesa Civil executa o Plano de Contingência.

O prefeito Zequinha Lima diz que toda a estrutura da prefeitura já está de protidão, e os abrigos estão sendo preparados para caso haja necessidade de retirar alguma família da casa.

“ Estamos nos organizando e já determinei estado de prontidão a todos os secretários para que haja os encaminhamentos e caso haja necessidade de retirada, já esteja todo mundo preparado para atender essas famílias que venham a ser alagadas. Nos anos anteriores nós suspendemos várias casas senão a situação já seria pior agora”, citou o prefeito Zequinha Lima

No município são as escolas que servem de abrigos, onde a prefeitura atende as famílias com água, alimentos e ações sociais.

Em caso de urgência com relação ao Rio Juruá as pessoas devem ligar 193.