Reuniões de bairro e “bandeiraços” movimentam a campanha do candidato a governador, Petecão, em Rio Branco

O candidato ao governo do Acre, Jorge Viana (PT) completa nesta terça-feira, 6, um ciclo de visita a sete municípios do Estado. Após cumprir agenda no Alto Acre no último fim de semana, o ex-governador seguiu para o Vale do Juruá e hoje participa de inaugurações de comitês no Jordão e Santa Rosa.

“Hoje eu completo a visita a sete municípios só aqui na região do Juruá, Tarauacá-Envira e Purus. Esses lugares vivem a marca do isolamento. É inacreditável como o Acre andou para trás”, avaliou.

Durante a passagem pelos municípios, Jorge Viana observou que há menos médicos hoje do que na época que foi governador. Acrescentou ainda que se produz menos farinha do que na época que ele foi chefe do Executivo.

“A sensação é de abandono, de tristeza. Mas há muita esperança no olhar das pessoas com a boa mudança que a política pode fazer. Jordão, Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul estão na expectativa de que o Acre volte a dar certo, a caminhar para frente e que a juventude possa ter esperança de dias melhores e os idosos possam ter paz para viver”, completou.

Jorge Viana finalizou dizendo que a política para ele, Marcus Alexandre (PT) e Nazaré Araújo (PT) não é um negócio, mas um meio de trabalhar pelo bem comum.

“Para tirar o Acre do atraso e fazer o nosso Estado prosperar de novo. É lamentável que as autoridades sequer parem para ouvir os produtores, o povo carente. As pessoas não têm acesso à educação. Como pode alguns municípios alunos do Ensino Médio estarem há três anos sem aulas. Muitas escolas estão abandonadas, assim também como estão abandonas unidades de saúde depois de uma trágica pandemia. A gente não vai permitir que isso se repita. Nós somos do trabalho e vamos fazer o Acre voltar a ser um Estado que se desenvolve”, concluiu.