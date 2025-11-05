Reunião definiu as oito emendas coletivas que vão contemplar obras e investimentos estratégicos em todo o Estado

Com liderança de Alan Rick, bancada acreana alcança consenso sobre emendas de 2026

A Bancada Federal do Acre se reuniu no Senado Federal, para definir as emendas coletivas que serão apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária da União (PLOA) de 2026.

A reunião foi conduzida pelo senador Alan Rick, coordenador da bancada, e pela deputada federal Socorro Neri, vice-coordenadora, e contou com a presença do senador Márcio Bittar, dos deputados federais José Adriano, Roberto Duarte , Coronel Ulysses e Eduardo Veloso, além de representantes dos deputados federais Zezinho Barbary, Meire Serafim e Antônia Lúcia, e do senador Sérgio Petecão.

Após um debate intenso e produtivo, os parlamentares definiram as oito emendas coletivas da bancada acreana, priorizando investimentos estratégicos nas áreas de pavimentação urbana e rural, atividades produtivas, segurança pública, educação superior e tecnológica, além de obras estruturantes como a ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia o novo Terminal Urbano de Rio Branco.

O senador Alan Rick destacou o caráter construtivo da reunião e o esforço coletivo dos parlamentares. “É uma reunião fundamental, com debates intensos e maduros. Buscamos contemplar o máximo de demandas do Estado dentro do limite de oito emendas coletivas. As ações escolhidas são estruturantes para o desenvolvimento do Acre”, afirmou.

A vice-coordenadora Socorro Neri ressaltou o diálogo e o equilíbrio que marcaram o encontro. “As decisões foram fruto de um debate democrático e responsável. As emendas aprovadas refletem um esforço conjunto da bancada para atender demandas históricas e beneficiar a população acreana. As demais propostas continuarão sendo analisadas nas emendas individuais”, disse.

O senador Alan Rick também lembrou que obras contempladas em anos anteriores já estão em execução, como o aeródromo de Santa Rosa do Purus, a ponte de Rodrigues Alves e o Parque do 7º BEC, este último com R$ 33 milhões já assegurados por meio de emendas parlamentares. “São investimentos que fortalecem o Acre, geram emprego e impulsionam o desenvolvimento. Parabenizo toda a bancada pelo diálogo e pelo compromisso com o nosso Estado”, concluiu o coordenador.