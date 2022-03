Representantes do gabinete da deputada Maria Antônia participam de reunião na AGEAC para tratar da gratuidade do transporte fluvial

Nesta terça-feira (8) representantes do gabinete da deputada estadual Maria Antônia participou de uma importante reunião para tratar a gratuidade do transporte fluvial para os moradores dos municípios de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e outros que também querem ter esse direito, inclusive esta é uma reivindicação desses moradores.

A reunião que aconteceu na sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre – AGEAC foi tratado que o público para ser contemplado com esta medida seria idosos acima de 65 anos, portadores de necessidades especiais com enfermidades amparados por lei e gestantes, pois necessitam dessa medida e a deputada Maria Antônia tem se colocado a disposição para ajudar a população destes municípios.

“Nós sabemos que o meio de transporte fluvial exige mais dos moradores se comparado com os demais meios de transportes, por esse motivo nós colocamos o nosso gabinete a disposição para mediar junto com a AGEAC que é quem regulamenta os transportes do Estado, e essa é uma reivindicação da população desses municípios que tem grande tráfego no transporte fluvial”, destacou a deputada Maria Antônia sobre o assunto.

