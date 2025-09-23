Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados

A deputada federal Socorro Neri esteve no município de Brasileia, onde participou de um encontro voltado para o fortalecimento da educação no município. A parlamentar destacou que o momento foi importante para prestar contas de sua atuação em Brasília e compartilhar os projetos que tem defendido no Congresso Nacional em prol da educação pública.

Segundo Socorro Neri, o foco de sua agenda em Brasília está direcionado à valorização dos profissionais da educação e à busca por melhores condições de trabalho para aqueles que dedicam suas vidas a formar cidadãos. “Não há como avançar em qualidade de ensino sem reconhecer e garantir dignidade a quem está na base de todo o processo educacional: os professores e servidores da educação”, ressaltou.

No Congresso Nacional, Socorro Neri tem se destacado pela apresentação de projetos voltados à qualificação do ensino e ao fortalecimento da educação pública como um direito essencial. Entre suas iniciativas, está a defesa de políticas que assegurem recursos para infraestrutura escolar, programas de formação continuada para docentes e medidas que ampliem o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas.

Dentre as iniciativas da deputada Socorro Neri, voltados para a educação, estão os seguintes projetos:

1. PL 2.531/2021 — Piso nacional para técnicos em educação e trabalhadores da administração escolar

Socorro Neri é relatora desse projeto, que propõe estabelecer um piso salarial nacional para técnicos da educação e servidores da administração escolar. A proposta fixa esse piso em 75% do piso dos professores da educação básica.

2. Substitutivo do PL 3.824/23 — Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica (“Mais Professores para o Brasil”)

Nesse projeto, aprovado pela Comissão de Educação com Socorro Neri como relatora, são previstas medidas para atrair, formar, manter professores, especialmente em áreas com carência no ensino básico. O texto busca institucionalizar e consolidar o programa “Mais Professores” em lei.

3. PL 2.385/2024 — adaptação de exames para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista)

A deputada também é autora desse projeto que propõe que exames da educação e provas profissionais (como Enem, SAEB etc.) sejam adaptados para pessoas com autismo, para garantir acessibilidade e equidade no processo avaliativo.

4. Apoio e participação na formulação do novo PNE (Plano Nacional de Educação 2025-2035) Socorro Neri tem se posicionado favoravelmente à aprovação do novo PNE, participando de debates, seminários e defendendo que o plano seja construído com ampla escuta popular e compromisso coletivo.

Além disso, a deputada sublinha que seu trabalho é construído com base no diálogo e na escuta da sociedade. “É com a participação coletiva que conseguimos transformar pautas essenciais em conquistas reais. A educação não pode ser tratada de forma isolada: ela precisa ser construída com todos e para todos. Minha gratidão a querida professora Cecilia Carvalho, e todos os servidores presentes por esse rico momento de troca. Seguimos firmes, em Brasília e no Acre, trabalhando por uma Educação cada vez mais forte e valorizada!”, afirmou.

Assim como em outros encontros realizados no Acre e em diferentes municípios, Socorro Neri reforçou que a prática do diálogo aberto com gestores, profissionais da educação e a comunidade escolar é fundamental para a formulação de propostas sólidas.

Ao final da agenda em Brasileia, a parlamentar reafirmou sua disposição em continuar lutando em Brasília pela educação pública de qualidade, colocando-se como voz ativa em defesa dos trabalhadores da área e dos estudantes brasileiros.