Reeleito pela terceira vez, presidente da Aleac, Nicolau Junior, foi o deputado estadual mais votado do Acre

Nicolau Junior (PP) foi o deputado mais votado nestas eleições para uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Este é o terceiro mandato consecutivo do parlamentar como deputado estadual. Em Cruzeiro do Sul, onde ele acompanhou a apuração, ele agradeceu os votos e disse que deve continuar apoiando o governo do estado, já que Gladson Cameli (PP) também foi reeleito.

O deputado é atualmente presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), natural de Cruzeiro do Sul, bacharel em direito e empresário. Em 2014, ele foi eleito o deputado mais jovem, sendo reeleito em 2018 e conduzido como presidente mais jovem do parlamento acreano. Ele defende que a política deve ser usada como um instrumento para melhorar a vida das pessoas. "Foi um resultado importante para a região do Juruá porque tem o deputado mais votado da história do Acre e, claro que meu compromisso e meu trabalho são para o estado todo e vai continuar sendo assim com esse terceiro mandato. Nos momentos mais difíceis que a gente viveu eu trabalhei lado a lado com o governador Gladson e a gente vai continuar ajudando o governo Gladson, que é o governo que acredito", disse.

Ele é irmão da primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli, logo é cunhado do governador reeleito. Para os próximos quatro anos, o parlamentar prevê uma melhora em vários setores do estado já que, segundo ele, a pandemia acabou sendo a prioridade do governo.

“Porque em dois anos e meio desses quatro foi enfrentando a pandemia e isso atrasou muito o governo. Tem muita obra que vai ser entregue no ano que vem e a Aleac sempre vai estar ao lado do governo, da população, como teve agora. A gente fiscaliza, faz indicação, vai melhorar determinadas situações, secretaria e a assembleia ajuda demais. A gente consegue levar o anseio do povo para a Casa”, disse.

"Porque em dois anos e meio desses quatro foi enfrentando a pandemia e isso atrasou muito o governo. Tem muita obra que vai ser entregue no ano que vem e a Aleac sempre vai estar ao lado do governo, da população, como teve agora. A gente fiscaliza, faz indicação, vai melhorar determinadas situações, secretaria e a assembleia ajuda demais. A gente consegue levar o anseio do povo para a Casa", disse.

O progressista disse ainda que pretende focar na educação com a construção, ao lado do governo, de mais 10 escolas militares no estado. "Isso tem mudado os municípios que têm essas escola", completa. O deputado disse ainda que não sabe se deve continuar a presidir a Casa Legislativa, mas destacou que deve continuar fortalecendo a base de apoio do governador. Até o final do ano, ele diz que os desafios são: votar o orçamento do Estado e uma possível reforma administrativa.