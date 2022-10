PSB realiza bandeiraço em apoio à eleição de Lula e Geraldo Alckmin no centro de Rio Branco

No fim da tarde desta sexta-feira (14), o PSB no Acre realizou um bandeiraço em apoio à campanha de Lula (PT) presidente e Geraldo Alckmin (PSB) vice-presidente.

O ato ocorreu na entrada do Parque da Maternidade, em frente ao Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco.

O bandeiraço contou com a participação da militância e do deputado estadual Jenilson Leite, que foi o candidato ao Senado nas últimas eleições.

“Lula foi o presidente que trouxe muitos avanços para o Acre que hoje enfrenta as consequências de ser esquecido pelo atual presidente que foi eleito em 2018 com a maior proporção de votos do país aqui no nosso estado. Com Alckmin como vice, temos certeza que será uma boa gestão com olhar voltado para o Acre”, destacou Leite.