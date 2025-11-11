Proposta do senador Petecão para combater a pirataria nos rios da Amazônia avança no Senado e segue para a Câmara

(Assessoria) – O Acre começa a ganhar espaço no mercado nacional de café e já desperta o interesse de investidores e agricultores de outras regiões do país. A avaliação é do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa (Aleac), que destacou o crescimento da atividade cafeeira durante discurso na sessão desta terça-feira (11).

De acordo com o parlamentar, a participação do estado na Semana Internacional do Café, realizada entre os dias 5 e 7 de novembro em Belo Horizonte (MG), foi um marco para os empreendedores locais. Com apoio do governo estadual e do Sebrae, 15 representantes da agricultura foram levados ao evento, onde o estande acreano recebeu cerca de duas mil visitas por dia. Dois deles ficaram entre os 15 melhores do país na categoria robusta.

“O Acre participou de um grande evento da cadeia produtiva do café e teve seu potencial reconhecido por agricultores e investidores de outros estados. Nossos produtores provaram a qualidade do café acreano e tiveram muitas encomendas”, disse.

Gonzaga aproveitou para parabenizar o governador Gladson Camelí e o secretário de Agricultura do Estado, Luiz Tchê, pelo apoio ao setor agrícola.

“Quero parabenizar o governador Gladson Camelí e o secretário Tchê pelo apoio à produção agrícola do Acre. O estande do Acre estava muito bem organizado e atraiu milhares de visitantes”, disse o deputado.

Além da visibilidade, os participantes tiveram acesso a rodadas de negócios e receberam encomendas. Gonzaga relatou o caso de um produtor de Porto Walter que foi abordado por um comprador interessado em adquirir seis carretas do grão. “Ele respondeu que ainda não tem produção nem para uma. Mas isso mostra que até os municípios mais distantes estão entrando nesse mercado”, disse.

O deputado também mencionou o QualiCafé, realizado em outubro em Rio Branco, que premiou os dez melhores lotes do estado. A maioria das amostras avaliadas obteve pontuação superior a 80%, índice que comprova a excelência do produto.

Desde 2022, os aportes públicos na cultura cafeeira vêm crescendo. Naquele ano, foram aplicados R$ 3,5 milhões; em 2023, o valor subiu para R$ 6,4 milhões; em 2024, chegou a R$ 8 milhões; e, em 2025, ultrapassou R$ 11 milhões. Até o fim deste ano, a previsão é de mais R$ 3 milhões para aquisição de mudas.

Gonzaga fez questão de reconhecer o papel da ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), que contribuiu para a estruturação da cadeia produtiva, e elogiou o trabalho da cooperativa Coopercafé, em Mâncio Lima, que tem como presidente o ex-deputado Jonas Lima.

“O estado fez algo diferente. Montou a infraestrutura, estimulou os agricultores e hoje colhe os frutos. Sem produção, não há solução. É preciso gerar emprego, renda e riqueza para a agricultura familiar e os grandes empreendimentos”, afirmou.