Proposta do senador Petecão para combater a pirataria nos rios da Amazônia avança no Senado e segue para a Câmara
Avança no Congresso a proposta de Petecão para enfrentar assaltos e pirataria na Amazônia.
A proposta do senador Sérgio Petecão, que busca fortalecer o combate aos assaltos e à pirataria nos rios da Amazônia, avançou mais uma etapa importante no Congresso Nacional. O projeto, relatado pelo senador Marcio Bittar, foi aprovado no Senado Federal e agora segue para análise da Câmara dos Deputados, onde continuará tramitando até ser votado pelos parlamentares.
Nos últimos anos, o aumento expressivo de ataques a embarcações tem gerado prejuízos e insegurança para comerciantes, ribeirinhos e transportadores que dependem dos rios para trabalhar e se deslocar. Essas ações criminosas afetam diretamente o abastecimento de comunidades inteiras e colocam em risco a vida de quem utiliza as rotas fluviais diariamente.
A iniciativa de Petecão propõe a criação de equipes especializadas dentro das forças policiais voltadas exclusivamente para combater esse tipo de crime. A medida busca oferecer uma resposta mais rápida e eficiente, garantindo que o poder público esteja preparado para enfrentar quadrilhas que atuam nos rios amazônicos com violência e organização crescente.
Para o senador, proteger a população que vive e trabalha na região é prioridade. Ele destaca que a ausência de segurança tem deixado famílias inteiras vulneráveis. “Quem vive nos rios sabe o quanto isso tem sido perigoso — e a gente não pode deixar o povo desprotegido”, reforçou Petecão ao celebrar a aprovação do projeto. A expectativa agora é que a Câmara dos Deputados dê continuidade ao debate e avance na implementação dessas ações de proteção.
Gonzaga comemora destaque do Acre na Semana do Café em MG e projeta chegada de investidores ao estado
(Assessoria) – O Acre começa a ganhar espaço no mercado nacional de café e já desperta o interesse de investidores e agricultores de outras regiões do país. A avaliação é do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa (Aleac), que destacou o crescimento da atividade cafeeira durante discurso na sessão desta terça-feira (11).
De acordo com o parlamentar, a participação do estado na Semana Internacional do Café, realizada entre os dias 5 e 7 de novembro em Belo Horizonte (MG), foi um marco para os empreendedores locais. Com apoio do governo estadual e do Sebrae, 15 representantes da agricultura foram levados ao evento, onde o estande acreano recebeu cerca de duas mil visitas por dia. Dois deles ficaram entre os 15 melhores do país na categoria robusta.
“O Acre participou de um grande evento da cadeia produtiva do café e teve seu potencial reconhecido por agricultores e investidores de outros estados. Nossos produtores provaram a qualidade do café acreano e tiveram muitas encomendas”, disse.
Gonzaga aproveitou para parabenizar o governador Gladson Camelí e o secretário de Agricultura do Estado, Luiz Tchê, pelo apoio ao setor agrícola.
“Quero parabenizar o governador Gladson Camelí e o secretário Tchê pelo apoio à produção agrícola do Acre. O estande do Acre estava muito bem organizado e atraiu milhares de visitantes”, disse o deputado.
Além da visibilidade, os participantes tiveram acesso a rodadas de negócios e receberam encomendas. Gonzaga relatou o caso de um produtor de Porto Walter que foi abordado por um comprador interessado em adquirir seis carretas do grão. “Ele respondeu que ainda não tem produção nem para uma. Mas isso mostra que até os municípios mais distantes estão entrando nesse mercado”, disse.
O deputado também mencionou o QualiCafé, realizado em outubro em Rio Branco, que premiou os dez melhores lotes do estado. A maioria das amostras avaliadas obteve pontuação superior a 80%, índice que comprova a excelência do produto.
Desde 2022, os aportes públicos na cultura cafeeira vêm crescendo. Naquele ano, foram aplicados R$ 3,5 milhões; em 2023, o valor subiu para R$ 6,4 milhões; em 2024, chegou a R$ 8 milhões; e, em 2025, ultrapassou R$ 11 milhões. Até o fim deste ano, a previsão é de mais R$ 3 milhões para aquisição de mudas.
Gonzaga fez questão de reconhecer o papel da ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), que contribuiu para a estruturação da cadeia produtiva, e elogiou o trabalho da cooperativa Coopercafé, em Mâncio Lima, que tem como presidente o ex-deputado Jonas Lima.
“O estado fez algo diferente. Montou a infraestrutura, estimulou os agricultores e hoje colhe os frutos. Sem produção, não há solução. É preciso gerar emprego, renda e riqueza para a agricultura familiar e os grandes empreendimentos”, afirmou.
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Prefeito Carlinhos do Pelado é destaque no Acre ao receber Prêmio Excelência em Governança Municipal
“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30
“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30
“A maioria sente na pele, mas não está preparada para lidar com a crise climática”, diz Socorro Neri Em plena...
Michelle Melo presta solidariedade ao prefeito de Feijó e critica possíveis perseguições políticas no governo Gladson Cameli
(Assessoria) – Durante a sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada estadual Michelle Melo (PDT) manifestou solidariedade ao...
TCE-AC e MPC são homenageados pela Academia Acreana de Letras em celebração à cultura, ao conhecimento e ao serviço público
Em uma manhã marcada por emoção, sensibilidade e valorização do saber, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes a grande abertura do Campeonato Rodriguense de Futsal...
