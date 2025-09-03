Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Projeto elaborado na gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem começa a ser executado pelo prefeito Carlinhos do Pelado

A atual administração municipal dá continuidade a um plano iniciado na gestão anterior, reforçando a importância da continuidade administrativa.

Publicados

3 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

Ex-prefeita Fernanda Hassem – Foto: Gennoci Nascimento

O município de Brasileia está prestes a viver um novo momento de desenvolvimento com a execução de uma importante obra de infraestrutura. O projeto, que havia sido elaborado e aprovado ainda durante a gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem, finalmente sairá do papel e será colocado em prática pela atual administração municipal.

A iniciativa contempla melhorias fundamentais para a população, atendendo a demandas históricas que vinham sendo aguardadas há anos. Durante sua gestão, Fernanda Hassem foi responsável por articular e garantir a viabilidade do projeto, deixando o caminho pronto para que a atual gestão pudesse executar a obra.

O início da execução representa um avanço para Brasileia, uma vez que trará benefícios diretos à mobilidade, ao escoamento da produção e à qualidade de vida das comunidades envolvidas. O investimento, oriundo de recursos federais e parcerias institucionais, reafirma o papel estratégico de gestores que, mesmo após deixarem o cargo, deixam legados administrativos que seguem impactando positivamente a cidade.

A atual administração agora assume a responsabilidade de transformar em realidade aquilo que foi planejado anteriormente, consolidando um trabalho que começou na gestão de Fernanda Hassem e que ganha força nesta nova etapa.

A obra contempla as comunidades : Linha-Oito, Eletra, Ramal do Km 18, Pega Fogo, Ramal Águas Belas, Ivo, Fortaleza, Cajazeira, Zé Pretinho, Raimundo Bezerra, Paraíso, Linha 12, São João e Nabal. Além de facilitar o acesso ao município vizinho de Epitaciolândia.

Prefeito Carlinho s do Pelado e a ex-prefeita Fernanda Hassem – Foto: Gennoci Nascimento

