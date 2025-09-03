Tudo sobre Política
Projeto elaborado na gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem começa a ser executado pelo prefeito Carlinhos do Pelado
A atual administração municipal dá continuidade a um plano iniciado na gestão anterior, reforçando a importância da continuidade administrativa.
Ex-prefeita Fernanda Hassem – Foto: Gennoci Nascimento
O município de Brasileia está prestes a viver um novo momento de desenvolvimento com a execução de uma importante obra de infraestrutura. O projeto, que havia sido elaborado e aprovado ainda durante a gestão da ex-prefeita Fernanda Hassem, finalmente sairá do papel e será colocado em prática pela atual administração municipal.
A iniciativa contempla melhorias fundamentais para a população, atendendo a demandas históricas que vinham sendo aguardadas há anos. Durante sua gestão, Fernanda Hassem foi responsável por articular e garantir a viabilidade do projeto, deixando o caminho pronto para que a atual gestão pudesse executar a obra.
O início da execução representa um avanço para Brasileia, uma vez que trará benefícios diretos à mobilidade, ao escoamento da produção e à qualidade de vida das comunidades envolvidas. O investimento, oriundo de recursos federais e parcerias institucionais, reafirma o papel estratégico de gestores que, mesmo após deixarem o cargo, deixam legados administrativos que seguem impactando positivamente a cidade.
A atual administração agora assume a responsabilidade de transformar em realidade aquilo que foi planejado anteriormente, consolidando um trabalho que começou na gestão de Fernanda Hassem e que ganha força nesta nova etapa.
A obra contempla as comunidades : Linha-Oito, Eletra, Ramal do Km 18, Pega Fogo, Ramal Águas Belas, Ivo, Fortaleza, Cajazeira, Zé Pretinho, Raimundo Bezerra, Paraíso, Linha 12, São João e Nabal. Além de facilitar o acesso ao município vizinho de Epitaciolândia.
Prefeito Carlinho s do Pelado e a ex-prefeita Fernanda Hassem – Foto: Gennoci Nascimento
Senador Sérgio Petecão destina R$ 2 milhões em emenda parlamentar para reforçar a saúde em Porto Acre e Brasiléia
Recursos serão usados para custeio, compra de medicamentos, pagamento de pessoal e manutenção das unidades de saúde
O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou a destinação de R$ 2 milhões para o fortalecimento da saúde nos municípios de Porto Acre e Brasiléia. Cada cidade receberá R$ 1 milhão, recurso que será aplicado diretamente no custeio de ações essenciais para a população.
Segundo Petecão, o investimento contempla a compra de medicamentos, o pagamento de profissionais da área e a manutenção das unidades de saúde.
“Eu sei das dificuldades que os municípios enfrentam, especialmente para manter o atendimento nas comunidades mais distantes. Por isso, fico muito feliz em poder contribuir com recursos que vão direto para onde o povo mais precisa. É dinheiro para manter o que já funciona e melhorar o que precisa”, destacou o senador.
A medida chega em um momento de grandes desafios para a saúde pública do Acre, em especial no atendimento das áreas mais afastadas, onde a carência de estrutura e de profissionais é ainda maior. Com os recursos, a expectativa é garantir melhor qualidade no serviço prestado à população.
