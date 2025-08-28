Tudo sobre Política
Projeto do senador Alan Rick é reconhecido como prioridade no combate à fome no Congresso Nacional
Tudo sobre Política
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que os projetos voltados ao enfrentamento da fome no Brasil terão prioridade na agenda legislativa do Congresso Nacional. Entre as sete iniciativas escolhidas pelo Pacto Contra a Fome, está o Projeto de Lei 2.708/2024, de autoria do senador Alan Rick (União Brasil-AC).
A proposta apresentada por Alan Rick prevê que, em situações de emergências climáticas, como secas e enchentes que atingem o Acre e a Amazônia, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) priorize a compra e a distribuição de alimentos para a população mais vulnerável. “Essa iniciativa garante que, diante de tragédias que infelizmente se repetem em nosso país, os alimentos cheguem rapidamente a quem mais precisa. É um instrumento de dignidade e de segurança alimentar para milhares de famílias em risco”, afirmou o senador.
A inclusão do projeto como prioridade no Congresso Nacional foi uma resposta ao Pacto Contra a Fome, movimento suprapartidário e multissetorial que reúne sociedade civil, governos, academia e setor privado na construção de soluções permanentes para reduzir a insegurança alimentar no Brasil.
Atualmente, o PAA é uma das principais políticas públicas de combate à fome, fortalecendo a agricultura familiar e destinando alimentos para escolas, hospitais, creches e comunidades em situação de vulnerabilidade. O PL 2.708/2024 busca reforçar esse mecanismo em momentos de maior urgência social.
Segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta, “a luta contra a fome não pertence a um governo, a um partido ou a um político, pertence à população”, destacando que os projetos selecionados tramitarão com “celeridade” no Congresso Nacional.
Tudo sobre Política
Senador Alan Rick pede atuação do Ministério Público para destravar avanços no saneamento básico do Acre
Em reunião na tarde desta quinta-feira (28), na sede do Ministério Público do Acre (MPAC), o senador Alan Rick (União-AC) apresentou dados sobre o déficit de saneamento no estado e solicitou, no âmbito das atribuições do órgão, atuação para que o projeto de universalização do saneamento no estado possa avançar. O projeto é articulado pelo senador desde 2021 junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e as prefeituras acreanas, mas está travado desde o ano passado pela ausência da assinatura do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, no contrato de estruturação que autoriza os estudos de modelagem da solução para coleta, destinação e tratamento dos resíduos sólidos — primeira etapa do arranjo regional.
“Agosto de 2024 marcou o fim do prazo do Marco do Saneamento para encerrar os lixões. O que falta agora é formalizar o contrato de estruturação para iniciarmos os estudos e fazer a modelagem das soluções para cada município, com metas e fiscalização. O MPAC pode ajudar a alinhar prazos e responsabilidades, dentro de suas atribuições.” — declarou o senador.
O Acre figura entre os piores do país em saneamento — apenas cerca de 48% da população tem água tratada na rede, as perdas na distribuição chegam a 62%, a coleta de esgoto não chega a 10% e menos de 1% do volume gerado é tratado; além disso, 20 dos 22 municípios ainda destinam resíduos a lixões e o estado foi o que menos investiu no setor nos últimos anos. Os dados foram amplamente noticiados na última semana e pontuados pelo senador na reunião.
“Diante desse quadro — e do prazo de encerramento dos lixões vencido em agosto de 2024 — a assinatura do contrato de estruturação e a adesão de Rio Branco ao arranjo regional são obrigações legais já que não há nenhuma outra solução viável apresentada pela gestão. Com isso será possível iniciar os estudos de modelagem local e viabilizar obras que impactam saúde pública, meio ambiente e a responsabilização legal dos gestores”, ressaltou Alan.
O promotor Luis Henrique Rolim, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural e Habitação e Urbanismo (CAOP/MAPHU), explicou como o órgão tem atuado neste sentido.
“O Ministério Público atua para que as prefeituras adotem medidas que garantam saneamento básico à população acreana. No âmbito do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos, o CAOP que coordeno acompanha e orienta os gestores. A reunião de hoje foi essencial para apresentar ao senador o que já vem sendo feito, alinhar encaminhamentos com promotores de diversas áreas e avançar além da pauta inicial. Nosso compromisso é com o interesse público: queremos o melhor para a sociedade acreana”, disse.
Também participaram da reunião, presidida pela dra. Rita de Cássia, que representou o Procurador Geral de Justiça Danilo Lovisaro, os promotores: Alekine Lopes dos Santos, da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Baixo Acre; Luís Henrique Correia Rolim, da 1ª Promotoria Especializada de Habitação e Urbanismo e de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural e coordenador do CAOP/MAPHU; Ocimar da Silva Sales Júnior, respondendo pela 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde; Dayan Moreira Albuquerque, da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor; Thalles Ferreira Costa, da Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania; e Flávio Godoy, da Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Juruá; além de Denilson Campello, diretor do departamento de parcerias com o setor privado do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
Senador Alan Rick pede atuação do Ministério Público para destravar avanços no saneamento básico do Acre
Deputada Michelle Melo defende fortalecimento das comunidades terapêuticas em seminário no Acre
Projeto do senador Alan Rick é reconhecido como prioridade no combate à fome no Congresso Nacional
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário
Falha elétrica prejudica exames hormonais em Cruzeiro do Sul; gestão anuncia medidas emergenciais
POLÍTICA
Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, destaca que acordo abre novas portas para inovação e fortalecimento das cadeias produtivas
ApexBrasil e Secretaria de Economia do México assinam memorando para impulsionar cadeias produtivas – Foto: Reprodução/ MDICS Com o objetivo de...
Mesmo em um Acre majoritariamente bolsonarista, Lula garante investimentos e DNIT anuncia edital para construção da ponte de Rodrigues Alves
Com investimento milionário, obra histórica começa a sair do papel; Lula reforça apoio ao Acre, apesar do estado ser reduto...
Ministra Marina Silva e primeira-dama Janja devolvem animais silvestres ao Cerrado em ação contra o tráfico
Marina Silva e Janja participam de soltura de animais silvestres no Cerrado – Foto: Rogério Cassimiro/ MMA A ministra do...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Geral7 dias atrás
Justiça confirma justa causa de vendedora que trocou o trabalho por apostas no “Jogo do Tigrinho”
-
Política7 dias atrás
Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas
-
Concurso7 dias atrás
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Fórum de Bioeconomia da Amazônia 2025 destaca a industrialização da Amazônia acreana