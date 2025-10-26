Tudo sobre Política
Projeto de R$ 8 milhões vai impulsionar o comércio do Alto Acre com novo shopping em Brasiléia
O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), tem reforçado a parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Brasiléia e Epitaciolândia (ACEBRA), fortalecendo o desenvolvimento econômico e produtivo do Alto Acre.
A entidade tornou-se referência na articulação e valorização dos segmentos empresariais da região, promovendo um novo ciclo de crescimento baseado no associativismo e na cooperação institucional.
Entre as iniciativas mais significativas está o projeto do Shopping Comercial de Brasiléia, orçado em aproximadamente R$ 8 milhões.
O empreendimento será construído em um terreno cedido pelo Governo do Estado à ACEBRA em 2022, localizado na Avenida Manoel Marinho Monte, nº 810, Bairro Três Botequins, com área total de 5.243,37 m². O projeto prevê a construção de mais de 60 salas comerciais, destinadas a comerciantes de Brasiléia e Epitaciolândia atingidos por sucessivas enchentes do Rio Acre, além de novos empreendedores que buscam um espaço moderno e estruturado.
A cooperação entre o Governo do Estado do Acre, por meio da SEICT, e a ACEBRA envolve a doação do terreno, a elaboração dos projetos técnicos, a articulação para captação de recursos e o apoio técnico durante o acompanhamento das obras.
O projeto encontra-se atualmente em fase de captação de recursos e desenvolvimento dos projetos complementares, com o objetivo de iniciar a construção em breve.
De acordo com o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, a parceria entre o governo e a ACEBRA reflete o compromisso do Estado em impulsionar a economia regional e descentralizar investimentos. “A ACEBRA é exemplo de gestão responsável, articulada e comprometida. O projeto do shopping representa o resultado de uma política pública estruturada, que une planejamento, inovação e visão estratégica. Demonstra a determinação do governador Gladson Cameli em gerar oportunidades e fortalecer o interior como protagonista no crescimento econômico do Acre”, destacou Mesquita.
A gestão da ACEBRA, presidida pela empresária Inêz Tiziana de Melo Onofre, vem conduzindo um processo de reestruturação institucional exemplar. Desde 2019, a associação promoveu a regularização documental, o fortalecimento administrativo e o resgate da credibilidade junto ao empresariado e às autoridades públicas.
Essa atuação ampliou sua representatividade e abriu caminho para novas parcerias com Sebrae, Fieac e Federacre, resultando em programas de capacitação, feiras empresariais e ações sociais de grande impacto na região do Alto Acre.
As iniciativas reforçam o papel da ACEBRA como elo eficiente entre o poder público e o setor privado, consolidando sua imagem como entidade de confiança e representatividade.
O deputado federal e presidente da Fieac, José Adriano, destacou a importância da atuação. “A ACEBRA, por meio dessa diretoria, vem cumprindo de forma exemplar o papel de representar o setor empresarial do Alto Acre, liderando iniciativas que fortalecem o comércio e promovem o crescimento da região. Essa atuação exemplar trouxe grande reconhecimento à entidade e reafirmou seu papel como modelo de gestão responsável e comprometida com o desenvolvimento do interior acreano.” acrescentou.
Camila Cabeça destaca memória, cultura e formação política dos governos do PT no podcast Papo Cabeça
A artista, militante do Partido dos Trabalhadores e coordenadora do escritório do Ministério da Cultura no Acre, Camila Cabeça, é a anfitriã do podcast Papo Cabeça, transmitido pelo canal do PT do Acre no YouTube, na última quinta-feira, 23. Na entrevista com o ex-governador Binho Marques, Camila destacou o papel da cultura como eixo de formação política, a importância da memória nos governos populares e a necessidade de manter viva a reflexão sobre o legado de políticas públicas que transformaram o Acre.
O Papo Cabeça nasce como um espaço para diálogo e construção coletiva. “É uma proposta de conversa, de troca, de reconhecimento da nossa história e das pessoas que ajudaram a construir o Acre que a gente acredita”, explica, Camila.
Ao tratar da criação da Usina de Arte João Donato, a artista ressaltou que o projeto idealizado por Binho representa um dos momentos mais significativos da política cultural acreana. “É importante a gente falar da memória dos governos petistas, porque a Usina é um equipamento cultural pulsante, pensado para as pessoas, e que continua sendo referência para novos gestores”, disse. Ela destacou o caráter pedagógico do espaço: “É um lugar paulofreiriano, porque tu vens dessa base, de uma formação livre e popular”, afirmou a Binho.
Binho, por sua vez, relembrou o processo de criação da Usina e o propósito que o inspirou. “Foi o rock, sim. A gente viveu um momento muito bacana. Várias bandas surgiram, e eu fiquei achando que eles mereciam ter um lugar só para eles, um lugar para ensaiar, para fazer coisas que eu tinha feito na minha juventude. Quando eu entrei, vi os silos e pensei: dá para quebrar essas paredes todas e os silos ficarem aparecendo. E a gente coloca aqui não só música, mas artes plásticas, cinema, tudo”, contou.
Camila também fez críticas à descontinuidade das políticas culturais e educacionais no Acre, chamando atenção para o desmonte de estruturas criadas em gestões anteriores. “A primeira coisa que se faz é destruir. A gente tem o teatrão fechado há séculos. E para que serve o espaço se não tem as pessoas? O espaço é feito em função das pessoas”, observou, ao defender a reocupação dos equipamentos culturais e o fortalecimento das ações de formação artística.
Em resposta, Binho comentou sobre o sentido republicano que guiou sua gestão. “Governar é uma delícia. Eu amo a gestão pública. Queria que tivesse concurso para governador e prefeito. Governar é a oportunidade que você tem de colocar o propósito acima de qualquer coisa. Era um governo de todo mundo, republicano, não tinha negócio de bilhetinho nem de furar fila”, afirmou.
Ao longo do programa, a militante abordou o impacto das políticas públicas de educação e comunicação implementadas durante os governos do PT. Ela recordou o projeto da Rede Pública de Comunicação, a criação das bibliotecas comunitárias e das salas de leitura, e defendeu que essas experiências precisam ser revisitadas como referência. “A comunicação, a cultura e a educação caminham juntas. Quando isso se perde, a gente perde também a capacidade de pensar o coletivo”, disse.
Binho completou a reflexão lembrando que a cultura foi o eixo transversal de seu governo. “A cultura atravessa tudo. Tudo o que fiz no governo aprendi fazendo arte. Aprendi com a cultura, não só as belas artes, mas também a cultura popular. A cultura ensina a compreender o outro, a conviver com a diferença e a transformar realidades”, destacou.
Camila também ressaltou a relevância da retomada das políticas culturais sob o governo Lula, com a recriação do Ministério da Cultura e a implementação de programas de formação, como a Escola de Formação Solano Trindade (Escult). “O digital chegou e democratizou o acesso. Hoje uma pessoa no Jordão pode fazer um curso de curadoria de artes visuais. Isso é política pública de cultura funcionando”, disse, reforçando o papel da ministra Margareth Menezes e das parcerias locais no Acre.
No encerramento, Camila dirigiu-se a Binho com um apelo simbólico para que continue contribuindo com a política e o pensamento público. “Nós ficamos aqui, segurando o rojão. Quando eu vejo a Júlia Feitosa lutando, eu penso: como é que eu não vou lutar? O Partido dos Trabalhadores é o partido que mais faz mudança estrutural e estruturante no Brasil. A tua gestão foi isso e é isso”, afirmou, reafirmando o compromisso com a história e a continuidade do projeto coletivo que transformou o Acre.
Binho respondeu com gratidão e reafirmou seu vínculo com o projeto político do PT. “Que bom. Muito obrigado. Ser político é colocar o propósito acima de qualquer coisa. Mesmo fora do governo, continuo ajudando o Acre, ajudando o Brasil, onde eu puder contribuir”, concluiu.
Assista ao vídio: Podcast Papo Cabeça – Binho Marques
Wagner Moura brilha em “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho com pré-estreia em Rio Branco
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Enquanto três deputados do Acre assinam PEC que enfraquece o serviço público, Socorro Neri mantém compromisso com os servidores e com o interesse coletivo
Socorro Neri mantém coerência e não assina proposta que ameaça direitos dos servidores públicos. Nesta sexta-feira (24), foi protocolada na...
Jorge Viana coordena encontro empresarial em Kuala Lumpur e marca o início de uma nova história na relação comercial entre Brasil e Malásia
A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, lidera neste domingo (26), em...
Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari
Moradores do Ramal Linha Nova pedem socorro pelas más condições em Bujari. Moradores do Ramal Linha Nova, localizado no km...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas
Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
Juventude em destaque: Assis Brasil realiza final do Campeonato Juvenil com grande público
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Divisão de Esportes, realizou nesta sexta-feira(25) a grande final do Campeonato Juvenil,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início nesta quinta-feira(23), no Estádio...
