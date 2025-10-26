Projeto de R$ 8 milhões vai impulsionar o comércio do Alto Acre com novo shopping em Brasiléia

A artista, militante do Partido dos Trabalhadores e coordenadora do escritório do Ministério da Cultura no Acre, Camila Cabeça, é a anfitriã do podcast Papo Cabeça, transmitido pelo canal do PT do Acre no YouTube, na última quinta-feira, 23. Na entrevista com o ex-governador Binho Marques, Camila destacou o papel da cultura como eixo de formação política, a importância da memória nos governos populares e a necessidade de manter viva a reflexão sobre o legado de políticas públicas que transformaram o Acre.

O Papo Cabeça nasce como um espaço para diálogo e construção coletiva. “É uma proposta de conversa, de troca, de reconhecimento da nossa história e das pessoas que ajudaram a construir o Acre que a gente acredita”, explica, Camila.

Ao tratar da criação da Usina de Arte João Donato, a artista ressaltou que o projeto idealizado por Binho representa um dos momentos mais significativos da política cultural acreana. “É importante a gente falar da memória dos governos petistas, porque a Usina é um equipamento cultural pulsante, pensado para as pessoas, e que continua sendo referência para novos gestores”, disse. Ela destacou o caráter pedagógico do espaço: “É um lugar paulofreiriano, porque tu vens dessa base, de uma formação livre e popular”, afirmou a Binho.

Binho, por sua vez, relembrou o processo de criação da Usina e o propósito que o inspirou. “Foi o rock, sim. A gente viveu um momento muito bacana. Várias bandas surgiram, e eu fiquei achando que eles mereciam ter um lugar só para eles, um lugar para ensaiar, para fazer coisas que eu tinha feito na minha juventude. Quando eu entrei, vi os silos e pensei: dá para quebrar essas paredes todas e os silos ficarem aparecendo. E a gente coloca aqui não só música, mas artes plásticas, cinema, tudo”, contou.

Camila também fez críticas à descontinuidade das políticas culturais e educacionais no Acre, chamando atenção para o desmonte de estruturas criadas em gestões anteriores. “A primeira coisa que se faz é destruir. A gente tem o teatrão fechado há séculos. E para que serve o espaço se não tem as pessoas? O espaço é feito em função das pessoas”, observou, ao defender a reocupação dos equipamentos culturais e o fortalecimento das ações de formação artística.

Em resposta, Binho comentou sobre o sentido republicano que guiou sua gestão. “Governar é uma delícia. Eu amo a gestão pública. Queria que tivesse concurso para governador e prefeito. Governar é a oportunidade que você tem de colocar o propósito acima de qualquer coisa. Era um governo de todo mundo, republicano, não tinha negócio de bilhetinho nem de furar fila”, afirmou.

Ao longo do programa, a militante abordou o impacto das políticas públicas de educação e comunicação implementadas durante os governos do PT. Ela recordou o projeto da Rede Pública de Comunicação, a criação das bibliotecas comunitárias e das salas de leitura, e defendeu que essas experiências precisam ser revisitadas como referência. “A comunicação, a cultura e a educação caminham juntas. Quando isso se perde, a gente perde também a capacidade de pensar o coletivo”, disse.

Binho completou a reflexão lembrando que a cultura foi o eixo transversal de seu governo. “A cultura atravessa tudo. Tudo o que fiz no governo aprendi fazendo arte. Aprendi com a cultura, não só as belas artes, mas também a cultura popular. A cultura ensina a compreender o outro, a conviver com a diferença e a transformar realidades”, destacou.

Camila também ressaltou a relevância da retomada das políticas culturais sob o governo Lula, com a recriação do Ministério da Cultura e a implementação de programas de formação, como a Escola de Formação Solano Trindade (Escult). “O digital chegou e democratizou o acesso. Hoje uma pessoa no Jordão pode fazer um curso de curadoria de artes visuais. Isso é política pública de cultura funcionando”, disse, reforçando o papel da ministra Margareth Menezes e das parcerias locais no Acre.

No encerramento, Camila dirigiu-se a Binho com um apelo simbólico para que continue contribuindo com a política e o pensamento público. “Nós ficamos aqui, segurando o rojão. Quando eu vejo a Júlia Feitosa lutando, eu penso: como é que eu não vou lutar? O Partido dos Trabalhadores é o partido que mais faz mudança estrutural e estruturante no Brasil. A tua gestão foi isso e é isso”, afirmou, reafirmando o compromisso com a história e a continuidade do projeto coletivo que transformou o Acre.

Binho respondeu com gratidão e reafirmou seu vínculo com o projeto político do PT. “Que bom. Muito obrigado. Ser político é colocar o propósito acima de qualquer coisa. Mesmo fora do governo, continuo ajudando o Acre, ajudando o Brasil, onde eu puder contribuir”, concluiu.

Assista ao vídio: Podcast Papo Cabeça – Binho Marques