Projeto de Lei da deputada Socorro Neri, que garante prioridade em exames de jejum para pessoas com diabetes, é aprovado na Câmara dos Deputado

Assessoria – Na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou de um café da manhã comemorativo em alusão aos 50 anos da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre) e do Cageacre (Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre). O evento aconteceu no auditório da Emater, em Rio Branco, e contou com a presença de diversas autoridades estaduais, entre elas o governador Gladson Cameli, além de servidores, técnicos e representantes do setor agrícola acreano.

A celebração marcou meio século de atuação da Emater e do Cageacre na promoção do desenvolvimento agrícola e no fortalecimento da agricultura familiar no estado. Ao longo desses 50 anos, as instituições vêm sendo fundamentais para levar assistência técnica, conhecimento e suporte aos pequenos produtores rurais, contribuindo diretamente para a segurança alimentar, a geração de renda e a sustentabilidade no campo.

Nicolau Júnior destacou a importância histórica das duas instituições para o desenvolvimento socioeconômico do Acre. Ele fez questão de agradecer a todos os servidores da Emater e do Cageacre pelo comprometimento e dedicação ao longo das décadas, ressaltando o papel essencial que cada um desempenha na construção de um estado mais próspero e justo.

“Quero deixar aqui meu profundo agradecimento a todos os servidores que, com esforço e amor pelo que fazem, constroem diariamente uma ponte entre o conhecimento técnico e os sonhos dos nossos produtores rurais. A confiança que os homens e mulheres do campo depositam no trabalho de vocês é fruto de uma história de credibilidade e compromisso com o desenvolvimento do Acre”, declarou Nicolau Júnior.

O presidente da Aleac também enfatizou que os desafios enfrentados pelo setor agrícola são grandes, mas que com união, conhecimento e políticas públicas eficazes, é possível superá-los e seguir avançando.

“Vivemos tempos de transformação, e o setor rural precisa cada vez mais de apoio técnico, inovação e incentivo. A Emater e o Cageacre têm mostrado que são aliados fundamentais dos nossos produtores para que possamos enfrentar os obstáculos e seguir trilhando o caminho do progresso”, afirmou.

A Emater e o Cageacre têm sido responsáveis por levar tecnologia, capacitação e apoio técnico a milhares de agricultores familiares em todo o estado, contribuindo para o aumento da produtividade, a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida no campo. Ao longo dos anos, os órgãos vêm se adaptando às novas demandas do setor, atuando em áreas como agroecologia, regularização fundiária, acesso a crédito rural, entre outras.

A celebração dos 50 anos da Emater e do Cageacre não apenas homenageia o passado, mas também projeta o futuro de um Acre mais sustentável, produtivo e inclusivo para todos os que vivem da terra.