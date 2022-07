Projeto da deputada Mara Rocha prevê piso salarial de 2 salários mínimos para trabalhador essencial de limpeza urbana

O aniversário de 30 anos de emancipação política e administrativa de Rodrigues Alves conta uma gama de atividades em comemoração a data, dentre elas, a tradicional cavalgada, realizada na manhã de domingo (24).

O ato iniciou com a famosa corrida de cavalos. Onde os competidores do município e de regiões circunvizinhas disputaram o prêmio do animal mais veloz.

Segundo o prefeito Jailson Amorim, que também estava no evento, foram 3 mil pessoas que participaram da cavalgada. Que contou com a participação da população e de grupos de cidades vizinhas.

A cavalgada teve como ponto de partida a fazenda do seu Caxica. Depois os participantes percorreram vários pontos da cidade e concluíram com muita festa , no local preparado para receber os cowboys e cowgirls, próximo a pista de moto cross, no acesso ao porto da balsa.

A noite a festa continuou na praça Antônio Guilherme, com muito carnaval fora de época , agitado pelo cantor João Paulo e banda.