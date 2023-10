Professora Neidinha Lopes é oficializada como pré-candidata à Prefeitura de Epitaciolândia

A Superintendência do MDA/Acre realizou uma reunião na sede do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. O encontro contou com a presença do Superintendente do MDA/Acre, Cesário Braga, presidenta do STTR de Brasiléia, Francisca Bezerra, gerentes do BASA André Luiz, e Banco do Brasil Alessandro Torres, a vereadora Marinete Mesquita e escritórios particulares de elaboração de projetos.

De acordo com o Superintendente do MDA, Cesário Braga, a reunião foi planejada como parte de uma estratégia para unir os principais atores envolvidos na concessão de créditos para a agricultura familiar. “O objetivo é criar um ambiente de sinergia visando impulsionar a agricultura familiar no município.”

Francisca Bezerra, Presidente do STTR de Brasiléia, enfatizou a importância da cooperação entre as instituições para fortalecer a agricultura familiar na região.

A vereadora Marinete Mesquita também acrescentou que é necessário envolver instituições relacionadas à área ambiental e regularização fundiária para promover ainda mais o desenvolvimento dessa política.

O PRONAF, como a principal iniciativa de desenvolvimento do presidente Lula, demonstra o compromisso notável de seu governo com o fortalecimento da agricultura familiar. Essa política representa um marco significativo no apoio às comunidades rurais e tem sido um pilar fundamental para o progresso da agricultura familiar sob a liderança do presidente Lula.