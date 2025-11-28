Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Presidente nacional do PT visita Xapuri e reafirma que futuro do Brasil passa pela Amazônia

Publicados

28 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

Em Xapuri, presidente nacional do PT exalta legado histórico que inspira o Brasil.

A visita do presidente nacional do PT, Edinho Silva, a Xapuri marcou um momento de profunda simbologia para a militância acreana. Recebido no berço dos movimentos sociais da floresta, ele destacou que “não poderia pisar no Acre sem conhecer Xapuri, pela inspiração que Chico Mendes deixou para nossa militância e para minha própria história”.

O presidente estadual do PT, André Kamai, celebrou a presença de Edinho afirmando que “aqui não é um lugar apenas para ver, é um lugar para sentir a razão da nossa luta”, reforçando que Xapuri segue como semente de esperança e reorganização do projeto político para o Acre.

A presidente municipal do PT, Zilah Bezerra, ressaltou o simbolismo do encontro: “Este espaço guarda a memória da luta dos extrativistas e do velório de Chico Mendes. Estamos nos reorganizando para retomar o poder em Xapuri”.

Já o presidente da Apex, Jorge Viana, lembrou que a cidade segue como referência nacional: “Foi aqui que se iniciou a luta em defesa dos seringueiros. Xapuri moldou a história política do Acre”.

Leia Também:  Senador Sérgio Petecão confirma mais R$ 670 mil para impulsionar a cafeicultura no município de Acrelândia

Encerrando a plenária, Edinho reforçou o compromisso do PT com a Amazônia: “O partido só disputará os rumos do Brasil se for forte na região Norte. Aqui se decide o futuro do século XXI”.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Socorro Neri é reconhecida no 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre por contribuição à comunicação pública

Publicados

8 horas atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

Mandato de Socorro Neri é reconhecido por revitalização de rádios no Prêmio de Comunicação do Acre.

A deputada federal Socorro Neri foi uma das personalidades prestigiadas durante o 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, evento que celebra a atuação dos profissionais e instituições que fortalecem a comunicação pública no estado. A cerimônia reuniu autoridades, jornalistas e comunicadores, destacando iniciativas que promovem informação de qualidade e valorizam a história do povo acreano.

Durante o evento, o mandato da parlamentar recebeu reconhecimento especial pela destinação de emendas voltadas à revitalização da Rádio Difusora Acreana, bem como das Rádios Aldeia de Xapuri e Difusora de Brasiléia. As ações reforçam o compromisso de Neri com o fortalecimento dos veículos públicos de comunicação, essenciais para preservar a memória, dar voz às comunidades e ampliar o acesso à informação.

Socorro Neri fez questão de parabenizar o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis e a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, pela realização do evento, que destacou o papel estratégico da comunicação para o desenvolvimento do Acre. Segundo ela, a premiação foi marcada pela sensibilidade e pelo reconhecimento a profissionais que dedicam suas vidas a informar a população.

Leia Também:  Deputado Eduardo Velloso lança clipe musical em homenagem ao Acre, destacando viagens e realidade das comunidades ribeirinhas

O prêmio também prestou uma emocionante homenagem ao renomado fotógrafo Marcos Vicentti, cuja trajetória deixou um legado importante para o jornalismo acreano. O tributo reforçou o impacto de sua obra e a admiração de colegas e admiradores que acompanharam sua carreira.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política18 segundos atrás

Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana

A presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Xapuri, ganhou ainda mais dimensão com a participação marcante do...
Política2 horas atrás

Veja o vídeo: Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari

Estudantes denunciam abandono total do ramal Antônio das Tintas e cobram ação do prefeito Padeiro Alunos que vivem no ramal...
Política18 horas atrás

“Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz

Moradora explode em críticas e pede saída de Gerlen Diniz da prefeitura de Sena Madureira – Foto: Reprodução Uma moradora...

POLÍCIA

Polícia1 dia atrás

Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado

Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Polícia1 dia atrás

Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira

Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Polícia1 dia atrás

Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada

Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...

EDUCAÇÃO

Educação52 minutos atrás

Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral

(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Educação4 dias atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Educação4 dias atrás

Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso3 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol

Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol.  Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Esporte4 dias atrás

Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Esporte1 semana atrás

Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS