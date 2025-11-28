Presidente nacional do PT visita Xapuri e reafirma que futuro do Brasil passa pela Amazônia

Tudo sobre Política
Em Xapuri, presidente nacional do PT exalta legado histórico que inspira o Brasil.
A visita do presidente nacional do PT, Edinho Silva, a Xapuri marcou um momento de profunda simbologia para a militância acreana. Recebido no berço dos movimentos sociais da floresta, ele destacou que “não poderia pisar no Acre sem conhecer Xapuri, pela inspiração que Chico Mendes deixou para nossa militância e para minha própria história”.
O presidente estadual do PT, André Kamai, celebrou a presença de Edinho afirmando que “aqui não é um lugar apenas para ver, é um lugar para sentir a razão da nossa luta”, reforçando que Xapuri segue como semente de esperança e reorganização do projeto político para o Acre.
A presidente municipal do PT, Zilah Bezerra, ressaltou o simbolismo do encontro: “Este espaço guarda a memória da luta dos extrativistas e do velório de Chico Mendes. Estamos nos reorganizando para retomar o poder em Xapuri”.
Já o presidente da Apex, Jorge Viana, lembrou que a cidade segue como referência nacional: “Foi aqui que se iniciou a luta em defesa dos seringueiros. Xapuri moldou a história política do Acre”.
Encerrando a plenária, Edinho reforçou o compromisso do PT com a Amazônia: “O partido só disputará os rumos do Brasil se for forte na região Norte. Aqui se decide o futuro do século XXI”.
Socorro Neri é reconhecida no 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre por contribuição à comunicação pública
Mandato de Socorro Neri é reconhecido por revitalização de rádios no Prêmio de Comunicação do Acre.
A deputada federal Socorro Neri foi uma das personalidades prestigiadas durante o 3º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, evento que celebra a atuação dos profissionais e instituições que fortalecem a comunicação pública no estado. A cerimônia reuniu autoridades, jornalistas e comunicadores, destacando iniciativas que promovem informação de qualidade e valorizam a história do povo acreano.
Durante o evento, o mandato da parlamentar recebeu reconhecimento especial pela destinação de emendas voltadas à revitalização da Rádio Difusora Acreana, bem como das Rádios Aldeia de Xapuri e Difusora de Brasiléia. As ações reforçam o compromisso de Neri com o fortalecimento dos veículos públicos de comunicação, essenciais para preservar a memória, dar voz às comunidades e ampliar o acesso à informação.
Socorro Neri fez questão de parabenizar o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis e a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, pela realização do evento, que destacou o papel estratégico da comunicação para o desenvolvimento do Acre. Segundo ela, a premiação foi marcada pela sensibilidade e pelo reconhecimento a profissionais que dedicam suas vidas a informar a população.
O prêmio também prestou uma emocionante homenagem ao renomado fotógrafo Marcos Vicentti, cuja trajetória deixou um legado importante para o jornalismo acreano. O tributo reforçou o impacto de sua obra e a admiração de colegas e admiradores que acompanharam sua carreira.
Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana
A presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Xapuri, ganhou ainda mais dimensão com a participação marcante do...
Veja o vídeo: Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari
Estudantes denunciam abandono total do ramal Antônio das Tintas e cobram ação do prefeito Padeiro Alunos que vivem no ramal...
“Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz
Moradora explode em críticas e pede saída de Gerlen Diniz da prefeitura de Sena Madureira – Foto: Reprodução Uma moradora...
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol. Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
