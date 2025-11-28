Presidente nacional do PT visita Xapuri e reafirma que futuro do Brasil passa pela Amazônia

Em Xapuri, presidente nacional do PT exalta legado histórico que inspira o Brasil.

A visita do presidente nacional do PT, Edinho Silva, a Xapuri marcou um momento de profunda simbologia para a militância acreana. Recebido no berço dos movimentos sociais da floresta, ele destacou que “não poderia pisar no Acre sem conhecer Xapuri, pela inspiração que Chico Mendes deixou para nossa militância e para minha própria história”.

O presidente estadual do PT, André Kamai, celebrou a presença de Edinho afirmando que “aqui não é um lugar apenas para ver, é um lugar para sentir a razão da nossa luta”, reforçando que Xapuri segue como semente de esperança e reorganização do projeto político para o Acre.

A presidente municipal do PT, Zilah Bezerra, ressaltou o simbolismo do encontro: “Este espaço guarda a memória da luta dos extrativistas e do velório de Chico Mendes. Estamos nos reorganizando para retomar o poder em Xapuri”.

Já o presidente da Apex, Jorge Viana, lembrou que a cidade segue como referência nacional: “Foi aqui que se iniciou a luta em defesa dos seringueiros. Xapuri moldou a história política do Acre”.

Encerrando a plenária, Edinho reforçou o compromisso do PT com a Amazônia: “O partido só disputará os rumos do Brasil se for forte na região Norte. Aqui se decide o futuro do século XXI”.