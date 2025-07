Presidente e Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho visitam Fórum Trabalhista de Rio Branco

Gestão tratou da Equalização no 1º Grau e acompanhou de perto as obras de reforma do prédio – Foto: Assessoria

Com foco na melhoria dos serviços e na valorização das unidades judiciárias, dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizaram visita institucional ao Fórum Trabalhista de Rio Branco, no Acre, com o objetivo de acompanhar de perto a implantação da Equalização no 1º Grau e verificar o andamento das obras estruturais no prédio da Justiça do Trabalho. O encontro foi realizado no dia 26 de junho.

Durante o encontro, foram discutidas dúvidas e apresentadas soluções relacionadas à Equalização no 1º Grau no Polo Regional do Acre, ação estratégica que visa o equilíbrio na distribuição da força de trabalho e dos processos entre as unidades judiciárias da Justiça do Trabalho.

Estiveram presentes o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior; o vice-presidente e corregedor, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo; o secretário-geral da Presidência, João Bosco Machado de Miranda; e o juiz do trabalho e diretor do Polo de Rio Branco, Edson Carvalho Barros Júnior. Também participaram da visita a diretora de secretaria do Polo de Rio Branco, Maria de Nazaré Almeida Pena; o coordenador da Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura e Logística (CSIL), Hely Calixto Mota; e o engenheiro Luiz Gonzaga Mota, chefe da Seção de Manutenção Predial.

A comitiva aproveitou a oportunidade para vistoriar as obras de reforma em curso no edifício do fórum, que passa por intervenções emergenciais para reparos estruturais. Conforme detalhado em laudo técnico da CSIL, os trabalhos incluem reforço em pilares, vigas e lajes, recuperação do sistema de impermeabilização, manutenção da cobertura e recomposição da pintura interna em todos os pavimentos.

A visita reforça o compromisso da atual gestão com a valorização da infraestrutura e a melhoria contínua das condições de trabalho para magistrados (as), servidores (as) e jurisdicionados(as).