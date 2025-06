Presidente do TCE-AC participa do lançamento da primeira edição das Olimpíadas de Educação Financeira

Fotos: Sérgio Valle

Foi lançada nesta sexta-feira, 20, na sede da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), em Rio Branco, a primeira edição das Olimpíadas Escolares de Educação Financeira.

A iniciativa, que integra o movimento Cidadania Empreendedora, é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Branco (CDL) e pela Acisa, com foco na promoção da educação financeira entre alunos do 6º ao 9º ano de escolas públicas e privadas.

Durante a solenidade, a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), conselheira Dulce Benício, foi homenageada pela sua contribuição à educação e à cidadania no estado. Em sua fala, ela enalteceu o projeto e reafirmou o compromisso da Corte com ações voltadas à formação social.

“A educação é um direito humano fundamental, a chave que abre as portas para todos os demais direitos. Projetos como esse, que trabalham a educação financeira com crianças e adolescentes, são verdadeiras ferramentas de transformação social. Eles ensinam planejamento, uso consciente dos recursos e ajudam a construir uma sociedade mais justa e preparada”, declarou.

Sobre o projeto

Idealizador do projeto, o vice-presidente da Acisa e presidente da CDL Rio Branco, Marcello Moura, foi o responsável por apresentar a proposta ao público.

“O movimento Cidadania Empreendedora nasce com o objetivo de mudar a forma como a sociedade se relaciona com o dinheiro e com o consumo. O projeto das Olimpíadas é a primeira grande ação desse movimento e busca levar educação financeira para dentro das escolas, envolvendo alunos, professores e famílias. Queremos construir uma geração mais consciente, preparada para lidar com os desafios financeiros desde cedo”, destacou.

Segundo ele, a metodologia foi cuidadosamente planejada ao longo de dois anos e conta com materiais didáticos específicos para cada série, além de prêmios expressivos:

“As escolas selecionadas receberão cartilhas exclusivas, elaboradas para facilitar o trabalho dos professores em sala de aula. Em outubro, os estudantes farão duas provas e os melhores classificados receberão prêmios em dinheiro. O primeiro lugar de cada série ganha R$ 30 mil, o segundo, R$ 20 mil, e o terceiro, R$ 10 mil. Os professores orientadores também serão premiados com R$ 10 mil”, explicou.

As inscrições para as escolas interessadas serão abertas no dia 23 de junho, às 8h, pelo site www.empreendedora.com, sendo selecionadas as cinco primeiras escolas públicas e cinco privadas que se inscreverem.

Marcello ressaltou ainda o papel das crianças como multiplicadoras de conhecimento.

“A criança tem um poder de influência enorme dentro de casa. Se ela aprende a importância de economizar, de fazer uma reserva de emergência, ela leva esse aprendizado para os pais. Queremos usar esse potencial como ferramenta de transformação social.”

Educação e emoções: um novo olhar

A psicóloga especialista em saúde mental Márcia Tolotti, que ministrou palestra durante o evento, destacou a conexão entre finanças e emoções:

“A proposta é trabalhar a mente rica, ou seja, desenvolver a inteligência emocional ligada às escolhas financeiras. É mostrar para as crianças que é possível pensar diferente do ambiente em que vivem, tomar decisões mais racionais e desenvolver o consumo consciente. É uma proposta ousada, mas que pode transformar o futuro dessa geração.”

Para Márcia, o Acre está dando um passo à frente. “Esse projeto é genial. Ele conecta educação, emoção e cidadania. A sociedade acreana deve se orgulhar dessa iniciativa, que tem potencial para servir de modelo para outros estados.”

Parceria e reconhecimento

A presidente Dulce também reforçou o papel do TCE-AC como parceiro da iniciativa.

“O Tribunal de Contas já participa como colaborador e, no próximo dia 30, realizaremos um evento voltado à educação financeira em nossa sede. Por meio da nossa Escola de Contas, seguiremos incentivando e apoiando esse tipo de ação, que está alinhada com os valores da boa governança e da cidadania”, concluiu Dulce.