Presidente do Sistema OCB, Valdemiro Rocha representa o Acre em missão internacional do cooperativismo em Washington

O presidente do Sistema OCB do Acre, Valdemiro Rocha, está representando o cooperativismo acreano na Jornada dos Presidentes – EUA, missão internacional promovida pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) que ocorre entre os dias 23 e 27 de junho, em Washington, D.C. A iniciativa reúne presidentes das Organizações Estaduais (OCEs) e da Unidade Nacional, com o objetivo de promover a capacitação, a articulação político-institucional e o fortalecimento das cooperativas brasileiras no contexto internacional.

A programação da missão inclui uma agenda técnica de alto nível, voltada ao intercâmbio de experiências e ao diálogo com instituições estratégicas dos Estados Unidos. Entre os destaques da programação, estão visitas ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao Banco Mundial e à Embaixada do Brasil em Washington. Também estão previstos encontros com o Atlantic Council, o US-Brazil Business Council e a Associação Nacional de Empreendimentos Cooperativistas dos EUA (NCBA CLUSA), além de um simpósio conduzido pelo economista e diplomata Marcos Troyjo, reconhecido internacionalmente pela sua atuação nas áreas de desenvolvimento e relações multilaterais .

A participação de Valdemiro Rocha reforça o compromisso da OCB/AC com a qualificação de suas lideranças e com a integração do cooperativismo acreano às discussões globais sobre desenvolvimento sustentável, inovação e políticas públicas. Representando o Acre ao lado de dirigentes de 17 estados brasileiros, o presidente cumpre papel estratégico na construção de uma imagem institucional sólida do cooperativismo regional, sendo agente ativo na promoção de uma economia mais justa, colaborativa e resiliente.

Além do aprimoramento técnico, a missão busca estreitar relações diplomáticas e ampliar a visibilidade das cooperativas brasileiras em fóruns internacionais, conectando o movimento cooperativista a tendências e desafios globais. Nesse contexto, a presença da OCB/AC ganha relevância especial, ao demonstrar que o Acre está alinhado aos esforços de transformação e fortalecimento do setor em escala mundial.

A Jornada dos Presidentes é mais um passo no compromisso contínuo do Sistema OCB com a formação de lideranças preparadas para enfrentar os desafios contemporâneos e contribuir para o avanço do cooperativismo como instrumento de desenvolvimento econômico e inclusão social.