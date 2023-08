Presidente do Sistema OCB e dirigentes de cooperativas buscam apoio no BNDES para financiamentos

Dirigentes de cooperativas do Acre e o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) no Acre participaram de reunião com representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em São Paulo, para tratar de investimentos sustentáveis para as cooperativas agroindustriais e da agricultura familiar do estado.

A comitiva composta pelo presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, o ex-senador da República Sibá Machado, o superintendente da Cooperacre, Manoel Monteiro e o presidente da Coopel, Ezequiel Rodrigues, foram recebidos pelo Diretor do BNDES, Alexandre Abreu, que debateram sobre possibilidades de financiamentos para as cooperativas agroindustriais do Acre.

Na ocasião foram apresentados os portfólios de trabalho da Cooperacre, Coopel, Coopercafé e da Coopersuinos à diretoria do Banco, que por sua vez, detalhou a cartela de investimentos disponíveis naquela instituição financeira, entre elas os financiamentos reembolsáveis e linhas de crédito mais baratas que podem ser mais acessíveis para as cooperativas agroindustriais e as da agricultura familiar, mas também apresentaram os financiamentos não reembolsáveis, como é o caso do Fundo Amazônia.

Valdemiro Rocha classificou a reunião como muito importante e proveitosa, uma vez que as cooperativas puderam ter acesso a todas as possibilidades de crédito que o banco pode oferecer e as melhores condições para cada caso.

“É uma relação que se inicia, foi muito bom conhecer todas as possibilidades oferecidas pelo banco para que possamos analisar e buscar a melhor solução para cada cooperativa. O governo Lula está muito empenhado em oferecer todas as condições para as cooperativas crescerem e nós estamos buscando essas possibilidades”, disse o presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre.

Para o ex-senador da República Sibá Machado, articulador da agenda, essa é uma grande oportunidade das cooperativas do Acre crescerem. “Vemos a total disposição do governo Lula de investir na agricultura familiar, na economia agroextrativista, na agroindústria, e as cooperativas do Acre que já fazem um grande trabalho não podem perder a oportunidade de expandir seus negócios, buscar novos investimentos, investir em tecnologia para aumentar a produção, para isso, estamos nessa força tarefa de buscar os melhores caminhos, a agenda foi muito positiva, estamos confiantes que teremos boas notícias muito em breve”, disse.