Presidente da Comissão de Segurança, Sérgio Petecão, apresenta requerimento e CSP vai avaliar atuação da justiça criminal

Não é de hoje que a Delegacia Geral de Polícia Civil do município de Brasileia está completamente abandonada por parte do governo do estado, inclusive a estrutura da sede está oferecendo riscos aos servidores e o público que precisa dos serviços oferecidos pela instituição.

Diante do abandono, os próprios servidores se uniram para realizar uma pequena reforma com o objetivo de tornar o ambiente mais digno para se trabalhar. Na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, o deputado estadual Tadeu Hassem, usou a tribuna da Casa para registrar o descaso com este departamento e falou a das condições desumanas que se encontra o local, tanto para os agentes, como também para os encarcerados.

Tadeu afirmou que entrou em contato com o diretor da Polícia Civil, Dr. Henrique, que informou que já tem um plano de elaboração mas não dispõe de recursos para que seja realizado esta reforma. Logo, Hassem fez um pedido a equipe econômica do governo, Casa Civil, SEFAZ, que disponibilizem recursos o recurso necessário para que esta reforma seja feita.

O deputado destacou ainda que recebeu a garantia do delegado responsável do município, Ricardo Castro, que em breve será feito uma pequena reforma e já está tratando de uma construção maior para a delegacia em outra área.