Presidente da Câmara, Joabe Lira, visita obras do novo Mercado Elias Mansour e destaca impacto na economia local

(Marcela Jansen) – O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), juntamente com o prefeito Tião Bocalom e o secretário Municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, participou na manhã de quinta-feira, 24, de uma visita técnica às obras do novo Mercado Elias Mansour, no centro da capital.

Na oportunidade, o chefe do Legislativo destacou a importância da obra para o fortalecimento da economia popular e a revitalização da região central da cidade.

“A obra, que já alcançou 30% de execução, é moderna, ampla, com estacionamento próprio. Tenho certeza de que será um marco para Rio Branco. Vai fortalecer o comércio local e movimentar ainda mais a economia da nossa cidade”, afirmou Joabe Lita.

O novo mercado substitui a antiga estrutura demolida em 2021 e está sendo erguido com mais de R$ 22 milhões em investimentos, oriundos de emenda parlamentar. A previsão de entrega é para fevereiro de 2026, mas a prefeitura trabalha com a possibilidade de antecipação.

“Sou um incentivador do comércio local e da produção. Essa obra vai revolucionar o centro da cidade. O prefeito Bocalom está de parabéns”, completou Joabe, destacando o alinhamento entre o Legislativo e o Executivo na promoção do desenvolvimento urbano e econômico da capital acreana.

Mais de 190 toneladas de ferro já foram utilizadas e 120 permissionários estão cadastrados para ocupar os novos boxes. A estrutura contará com três pavimentos: subsolo com garagem, térreo com açougues e peixarias, e um segundo piso para hortifrúti, lanchonetes e restaurantes. Elevadores e esteiras rolantes garantirão acessibilidade e conforto aos usuários.

Além do novo mercado, a região central de Rio Branco passa por outras intervenções importantes, como a revitalização da Rua Epaminondas Jácome e a construção de uma praça de contenção à margem do Rio Acre. A expectativa da gestão municipal é transformar o centro da capital em um espaço mais moderno, funcional e atrativo.