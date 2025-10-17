Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Presidente da Câmara de Rio Branco, Joabe Lira, comemora sanção da lei que institui a Semana Municipal do Brincar

Publicados

17 de outubro de 2025

Lei da Semana do Brincar é sancionada – Fotos Marciano Gonçalves

A Prefeitura de Rio Branco sancionou a Lei nº 2.597/2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Joabe Lira, que institui a Semana Municipal do Brincar no calendário oficial do município. A nova legislação tem como objetivo valorizar o ato de brincar como ferramenta de desenvolvimento e promover atividades lúdicas e educativas em escolas e espaços públicos.

Durante a solenidade de sanção, o vereador Joabe Lira destacou que o projeto foi inspirado na vivência familiar e na importância de incentivar a aprendizagem por meio da brincadeira. “A criança aprende brincando. A brincadeira é tão importante quanto se alimentar. Esse projeto nasce do desejo de transformar o brincar em uma política pública permanente, alcançando todas as crianças da nossa cidade”, afirmou o presidente da Câmara.

O parlamentar ressaltou ainda o caráter inclusivo da proposta, que pretende ampliar o acesso de crianças em situação de vulnerabilidade a espaços de lazer e convivência. “Meu sonho é ver a frente da Prefeitura e as praças cheias de brinquedos, com crianças se divertindo gratuitamente. Brincar é um direito, e garantir esse direito é dever do poder público”, acrescentou.

O prefeito Tião Bocalom elogiou a iniciativa e afirmou que o município tem priorizado ações voltadas à infância. “A criança aprende e se desenvolve por meio da brincadeira. É nossa obrigação garantir espaços seguros e educativos. A Semana do Brincar será um marco na valorização da infância e no fortalecimento das famílias”, disse o prefeito.

Após articulação do Prefeito César com o Senador Petecão, Correios voltará a operar em Porto Walter

A população de Porto Walter voltará a contar com os serviços dos Correios, após uma articulação direta entre o Prefeito César Andrade e o senador Sérgio Petecão (PSD-AC). A boa notícia representa um importante avanço para o município, que há semanas enfrentava dificuldades com o envio e recebimento de correspondências e encomendas.

O retorno das atividades da estatal foi confirmado após tratativas conduzidas pelo prefeito, que apresentou ao senador as demandas da população e as dificuldades enfrentadas pelos moradores e comerciantes locais devido à paralisação dos serviços.

“A reativação da agência dos Correios a partir de Segunda-feira é uma conquista coletiva. Agradecemos ao senador Petecão pela sensibilidade em tratar com a Superintendência Nacional em Brasília e por atender nosso pedido, garantindo que Porto Walter volte a ter um serviço essencial de comunicação e logística”, destacou o Prefeito.

O senador Sérgio Petecão reforçou o compromisso de continuar apoiando iniciativas que fortaleçam a infraestrutura e os serviços públicos nos municípios do interior do Acre.

“Porto Walter é uma cidade estratégica, e seu povo merece acesso a serviços de qualidade. Estamos à disposição para continuar ajudando a gestão municipal a avançar em melhorias”, afirmou o parlamentar.

