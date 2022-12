Presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, prestigia posse de novos juízes do Tribunal de Justiça

Ao lado do governador Gladson Cameli e da presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene Cordeiro, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, prestigiou na manhã desta quinta-feira (8), a posse dos 15 novos juízes que passam a compor a magistratura acreana.

A posse ocorreu no plenário do TJ/AC, com a presença de todos os desembargadores do Tribunal, juízes, familiares e convidados.

Os novos magistrados foram aprovados no concurso de 2018, em um certame que teve 2.711 inscritos.

Nicolau destacou a relevância da chegada de novos magistrados no judiciário estadual e aproveitou para ratificar a harmonia e a parceria entre os poderes.

A presidente da corte, desembargadora Waldirene Cordeiro deu posse aos juízes e desejosos boas vindas a todos. Os novos magistrados irão atuar nas comarcas no interior do Estado.

O corregedor Geral de Justiça, Danilo Lovisaro, a defensora geral substituta Roberta Caminha e o presidente da OAB/AC, Rodrigo Ayache, também participaram da solenidade.