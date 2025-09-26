Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, participa de café da manhã em homenagem aos 50 anos da Emater e vc Cageacre Evento reuniu autoridade

Tudo sobre Política
Evento reuniu autoridades, servidores e representantes do setor agrícola para celebrar meio século de contribuição ao desenvolvimento rural do Acre.
Assessoria – Na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou de um café da manhã comemorativo em alusão aos 50 anos da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre) e do Cageacre (Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre). O evento aconteceu no auditório da Emater, em Rio Branco, e contou com a presença de diversas autoridades estaduais, entre elas o governador Gladson Cameli, além de servidores, técnicos e representantes do setor agrícola acreano.
A celebração marcou meio século de atuação da Emater e do Cageacre na promoção do desenvolvimento agrícola e no fortalecimento da agricultura familiar no estado. Ao longo desses 50 anos, as instituições vêm sendo fundamentais para levar assistência técnica, conhecimento e suporte aos pequenos produtores rurais, contribuindo diretamente para a segurança alimentar, a geração de renda e a sustentabilidade no campo.
Nicolau Júnior destacou a importância histórica das duas instituições para o desenvolvimento socioeconômico do Acre. Ele fez questão de agradecer a todos os servidores da Emater e do Cageacre pelo comprometimento e dedicação ao longo das décadas, ressaltando o papel essencial que cada um desempenha na construção de um estado mais próspero e justo.
“Quero deixar aqui meu profundo agradecimento a todos os servidores que, com esforço e amor pelo que fazem, constroem diariamente uma ponte entre o conhecimento técnico e os sonhos dos nossos produtores rurais. A confiança que os homens e mulheres do campo depositam no trabalho de vocês é fruto de uma história de credibilidade e compromisso com o desenvolvimento do Acre”, declarou Nicolau Júnior.
O presidente da Aleac também enfatizou que os desafios enfrentados pelo setor agrícola são grandes, mas que com união, conhecimento e políticas públicas eficazes, é possível superá-los e seguir avançando.
“Vivemos tempos de transformação, e o setor rural precisa cada vez mais de apoio técnico, inovação e incentivo. A Emater e o Cageacre têm mostrado que são aliados fundamentais dos nossos produtores para que possamos enfrentar os obstáculos e seguir trilhando o caminho do progresso”, afirmou.
A Emater e o Cageacre têm sido responsáveis por levar tecnologia, capacitação e apoio técnico a milhares de agricultores familiares em todo o estado, contribuindo para o aumento da produtividade, a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida no campo. Ao longo dos anos, os órgãos vêm se adaptando às novas demandas do setor, atuando em áreas como agroecologia, regularização fundiária, acesso a crédito rural, entre outras.
A celebração dos 50 anos da Emater e do Cageacre não apenas homenageia o passado, mas também projeta o futuro de um Acre mais sustentável, produtivo e inclusivo para todos os que vivem da terra.
Uma excelente notícia para a saúde e para a dignidade das pessoas que convivem com o diabetes. O Projeto de Lei 2978/2024, de autoria da deputada federal Socorro Neri (AC), foi aprovado nesta semana pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.
A proposta tem como objetivo assegurar que pacientes com diabetes tenham prioridade na realização de exames que exigem jejum, reduzindo riscos à saúde e garantindo um atendimento mais humano e inclusivo.
Segundo a deputada Socorro Neri, a medida busca corrigir uma dificuldade enfrentada diariamente por milhares de brasileiros. “As pessoas com diabetes não podem permanecer longos períodos sem alimentação, sob risco de crises de hipoglicemia. Dar prioridade nesses exames é um ato de justiça e respeito à saúde pública”, destacou a parlamentar.
O projeto tramita em caráter conclusivo e agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Após essa etapa, deverá ser apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Se aprovado em todas as instâncias, o PL 2978/2024 representará um avanço importante para a qualidade de vida das pessoas com diabetes, fortalecendo políticas públicas voltadas à saúde preventiva e ao cuidado humanizado.
POLÍTICA
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
Escândalo na gestão Bocalom: equipamentos da agricultura familiar somem sem explicação e produtores denunciam descaso da prefeitura
A Câmara Municipal de Rio Branco foi palco de uma denúncia estarrecedora feita por produtores rurais que expõe, mais uma...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira,...
Devido às fortes chuvas dos últimos dias, jogos do Copão são transferidos do Cruzeirão para a Arena do Juruá
Assessoria – Devido às fortes chuvas dos últimos dias, os jogos do Copão do Vale do Juruá, que seriam realizados...
