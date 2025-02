Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, coordena reunião da base do governo em visita da vice Mailza Assis

O prefeito César Andrade (Progressistas) anunciou na manhã desta quarta-feira (05), o reajuste de 6,27% retroativo a janeiro deste ano. A medida contempla professores efetivos e pessoal de apoio de toda a rede municipal de ensino. O pagamento acontece após o município receber a portaria do Ministério da Educação (MEC).

O prefeito, ao lado do secretário de Educação, Ericson Araújo, destacou a importância do reajuste para as categorias e reforçou o compromisso da gestão. “Nosso objetivo é sempre valorizar os profissionais. Vamos em breve reformular e anunciar um novo PCCR para os servidores. Esse reajuste é um reconhecimento do trabalho desses servidores.

Segundo o secretário, além do reajuste, a Prefeitura seguirá garantindo melhorias das condições de trabalho aos profissionais e vivências práticas aos alunos em sala.

O Professor Fagner Silva trabalha há 9 anos como servidor efetivo na Educação. Segundo ele, o reajuste é a prova da valorização pelo serviço prestado. “O reajuste reforça a valorização que os professores e pessoal de apoio têm tido. É um compromisso firmado e cumprido. Quero agradecer à gestão, em nome de todos os profissionais”, comemora o servidor.