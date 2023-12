Presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, manifesta apoio ao governador Gladson Cameli após pedido de afastamento

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), manifestou apoio ao governador do Acre, Gladson Cameli, após pedido de afastamento do cargo enviado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira (30).

Gonzaga destacou que reafirma sua confiança no governador que se colocou à disposição da Justiça para os devidos esclarecimentos.

“Manifesto meu apoio ao governador Gladson Cameli diante dos últimos acontecimentos. Em resposta ao pedido de afastamento pela Procuradoria-Geral da República, reiteramos a confiança do governador na Justiça, colocando-se à disposição para esclarecimentos”, disse Gonzaga.

O deputado tucano também afirmou que Gladson colabora com as investigações. Gonzaga destacou ainda que confia na Justiça.

“Destacamos que, até o momento, ele continua a cumprir suas responsabilidades, comprometendo-se com transparência e total colaboração nas investigações. As acusações serão minuciosamente analisadas judicialmente, confiando na imparcialidade do processo e aguardando a decisão. Reafirmamos nosso compromisso com ética, responsabilidade e os princípios democráticos, confiantes na justiça e na manutenção da ordem institucional.”