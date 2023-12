Presidente da Aleac, Luiz Gonzaga e o deputado Pedro Longo prestigiam posse do desembargador Raimundo Maia

Agência Aleac – Na tarde desta sexta-feira (01), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB) e o vice-presidente, Pedro Longo (PDT), representando a Mesa Diretora e demais parlamentares, prestigiaram a posse do magistrado Raimundo Nonato da Costa Maia como desembargador.

O evento, realizado no Pleno do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), contou com a presença também de outros parlamentares e autoridades do meio jurídico. O presidente Luiz Gonzaga destacou a trajetória notável do jurista, que já atuou nas comarcas de Mâncio Lima, Brasileia e, por fim, como titular da 3° Vara Criminal de Rio Branco.

“Parabenizo o desembargador Raimundo Nonato da Costa Maia por sua brilhante trajetória e compromisso exemplar com a justiça, confiante de que sua presença enriquecerá ainda mais o Tribunal de Justiça do nosso Estado”, disse o presidente.

Gonzaga frisou ainda, que Maia possui há muitos anos o compromisso com a justiça, na defesa incansável pela sua justa aplicação e um sistema judicial mais acessível a todos.

“Que sua gestão como desembargador seja marcada pelo compromisso com a justiça. Ressalto também a importância de todos os membros do Tribunal de Justiça e do judiciário acreano como um todo, cujo compromisso coletivo fortalece alicerces fundamentais para uma sociedade mais justa e equitativa”, concluiu.