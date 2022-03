Presidente da ALEAC destaca atuação deputados e empenho do governo na aprovação dos benefícios para servidores

O deputado estadual Daniel Zen (PT-AC) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), nas sessões de terça (22) e quarta-feira (23), para abordar, mais uma vez, os aspectos polêmicos da proposta governamental de reajuste dos servidores públicos, notadamente dos trabalhadores em Educação.

Dessa vez, Zen – que vem tratando do assunto de forma recorrente durante todas as sessões nas últimas semanas – revelou o montante de recursos de que o governo dispõe para negociar com os trabalhadores em Educação, a partir do crescimento das receitas do FUNDEB:

“Em 2021, as receitas totais do FUNDEB foram de R$ 830 milhões. A despesa com folha de pagamento da Educação foi de R$ 420 milhões. Logo, para se chegar ao valor de R$ 580 milhões, correspondente ao percentual mínimo obrigatório de despesas com salários (70%), o governo foi obrigado a pagar R$ 160 milhões na forma de abono.”

O deputado prosseguiu em suas explicações: “considerando que esse valor do abono ainda não está comprometido com a folha de 2022 e que o FUNDEB vai ter um crescimento entre 10% a 20% nesse ano, em relação ao ano passado, o valor de que o Governo disporá para negociar com os trabalhadores ficará entre R$ 198 a R$ 263 milhões.”

“Com esse montante, é possível construir uma proposta bem melhor do que a proposta que o governo anunciou, sem comprometer as finanças do Estado, sem ampliar exageradamente o déficit da previdência e sem o risco de comprometer o pagamento da folha salarial no futuro”, concluiu o deputado de Oposição.

