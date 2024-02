Presidência do TRT-14 dá posse a juízes das Varas do Trabalho de Colorado do Oeste/RO e 2ª VT de Rio Branco/AC

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) deu posse nesta quarta-feira (31/1), ao juiz Augusto Nascimento Carigé, como titular da Vara do Trabalho de Colorado do Oeste/RO e promoveu o juiz do Trabalho Substituto Rodrigo Guarnieri à titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC.

A remoção de Augusto Nascimento Carigé decorre da aposentadoria da juíza do Trabalho, Mônica Harumi Ueda, enquanto a promoção de Rodrigo Guarnieri se deu pelo critério de antiguidade, em substituição à juíza do Trabalho Marlene Alves de Oliveira, que também se aposentou recentemente.

A cerimônia ocorreu de forma híbrida e foi presidida pelo desembargador Osmar J. Barneze. O presidente agradeceu a presença de todos e elogiou as magistradas Mônica Harumi Ueda e Marlene Alves de Oliveira por sua dedicação à Magistratura Trabalhista. O presidente do TRT-14 destacou o trabalho diligente e dedicado das magistradas em todas as unidades por onde passaram ao longo de suas carreiras. Por fim, desejou sucesso aos magistrados titulares.