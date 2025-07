Presidência ativa: Vereador Joabe Lira detalha ações dos 180 dias à frente da Câmara de Rio Branco

Durante a sessão ordinária de terça-feira, 1º, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), apresentou um balanço dos seis primeiros meses de sua gestão à frente da Casa Legislativa. A fala foi marcada por gratidão, responsabilidade e compromisso com o povo de Rio Branco.

De acordo com o presidente, o período de 180 dias resultou em mais de cinco mil indicações, 180 requerimentos, 87 projetos de lei ordinária, 14 projetos de lei complementar, 27 emendas e 11 projetos de resolução. “Cada uma dessas ações representa uma resposta às necessidades da população. É o reflexo do nosso esforço coletivo em construir soluções reais para os cidadãos”, destacou.

Joabe enfatizou ainda a realização de 12 audiências públicas que abordaram temas como pessoas com deficiência, situação de vulnerabilidade social, causa animal, impactos das enchentes e demandas da zona rural. “Esses debates são fundamentais para aproximar o Legislativo da sociedade e formular políticas públicas mais efetivas”, afirmou.

Outro ponto de destaque foi a implementação da Câmara Itinerante, projeto que leva os vereadores aos bairros da capital para ouvir as demandas da população in loco. “Estamos demonstrando que o mandato é construído com o povo e para o povo”, pontuou o presidente.

O parlamentar também agradeceu o empenho dos colegas vereadores e dos servidores da Casa, além de anunciar que a nova sede do Poder Legislativo municipal está em fase de planejamento e execução. “Nosso trabalho é contínuo, nosso compromisso é diário e nosso propósito é um só: transformar a política em instrumento de cuidado com as pessoas”, finalizou. (Assessoria)