Tudo sobre Política
Prefeitura vai realizar audiência pública para apresentar ações do Programa Avança Cruzeiro do Sul
Tudo sobre Política
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, vai realizar nesta sexta-feira, 7, uma audiência pública para apresentar e votar as propostas e ações do programa Avança Cruzeiro do Sul que fará parte do Plano Plurianual da Administração Municipal para o biênio 2026 – 2028.
O evento acontecerá no Espaço Ceanom, anexo à Associação Comercial a partir das 8h da manhã e contará com a presença de todos os segmentos da sociedade.
O Programa Avança Cruzeiro do Sul foi iniciado em 2024 e é desenvolvimento em etapas, sendo a última de discussões e implementações de ações pela população durantes as audiências públicas que já ocorreram nas 7 vilas do município. Após a aprovação das ações na audiência de sexta-feira as mesmas serão inseridas no Plano Plurianual do Município para serem desenvolvidas nos próximos anos.
O Secretário Adjunto da Casa Civil e coordenador do Programa Izau Melo explicou como será a audiência.
“Essa é a última etapa das audiências públicas de Cruzeiro do Sul. Nós vamos apresentar as metas que foram estabelecidas no primeiro encontro, em 2024, no lançamento do programa. Foram inseridos todo o contexto das sete audiências que aconteceram nas vilas. Agora a gente traz para o centro, para consolidar e dar mais uma oportunidade para a população que não se sentiu contemplada dentro do que a gente vai apresentar como meta. Esse encontro será para propor e a gente vai votar para que ela seja inserida no PPA”, finalizou Izau.
Tudo sobre Política
Em Brasília, Eduardo Velloso destaca necessidade de ação imediata contra o avanço do crime organizado no país
Combater o crime organizado no Brasil é uma prioridade, diz deputado Eduardo Velloso
O deputado federal Eduardo Velloso afirmou, em Brasília, que o combate ao crime organizado precisa ser tratado como uma prioridade nacional. Segundo ele, chegou à Câmara dos Deputados um novo Projeto de Lei voltado diretamente para enfrentar organizações criminosas que atuam em várias regiões do país.
Velloso destacou que os recentes episódios de violência no Rio de Janeiro evidenciam a urgência de uma resposta firme do Parlamento. Ele ressaltou que o Acre, por ser um estado de fronteira, enfrenta desafios adicionais e necessita de ações mais rigorosas para proteger a população e coibir as facções que tentam se instalar no território.
O parlamentar afirmou que vai trabalhar para que o projeto seja apreciado e aprovado com rapidez. Para ele, a proposta tem potencial para contribuir na redução dos índices de violência e no fortalecimento das políticas nacionais de segurança pública.
“Segurança é dever do Estado, direito do cidadão e também é meu compromisso parlamentar com a nossa gente”, declarou Eduardo Velloso, reforçando que seguirá atuando para garantir medidas eficazes de proteção à sociedade.
Lucelia Borges prestigia encontro regional que debate inovação e fortalecimento do Legislativo no Alto Acre
Prefeitura vai realizar audiência pública para apresentar ações do Programa Avança Cruzeiro do Sul
Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciará recadastramento de aposentados e pensionistas no dia 10 de novembro
Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
POLÍTICA
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite. Cansados de esperar...
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS
Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento – Foto: Reprodução Envolvido em um dos maiores escândalos...
Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo
Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom. É...
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia realiza segunda reunião com pais da Educação Especial para fortalecer parceria entre família e escola
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a segunda reunião com os pais de alunos...
Equipe Multidisciplinar da educação de Brasiléia participa de capacitação sobre mediação de conflitos escolares
(Verônica Rodrigues) – O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAOPEDUC) promoveu, nesta quarta-feira (5), uma roda de...
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia. O município de Brasiléia foi palco, neste...
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque3 dias atrás
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
-
Polícia4 dias atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
-
Política7 dias atrás
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
-
Política Destaque6 dias atrás
PT-AC anuncia ação judicial contra Ulysses Araújo e acusa deputado bolsonarista de fabricar mentiras para atacar ex-governadores