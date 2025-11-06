Prefeitura vai realizar audiência pública para apresentar ações do Programa Avança Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, vai realizar nesta sexta-feira, 7, uma audiência pública para apresentar e votar as propostas e ações do programa Avança Cruzeiro do Sul que fará parte do Plano Plurianual da Administração Municipal para o biênio 2026 – 2028.

O evento acontecerá no Espaço Ceanom, anexo à Associação Comercial a partir das 8h da manhã e contará com a presença de todos os segmentos da sociedade.

O Programa Avança Cruzeiro do Sul foi iniciado em 2024 e é desenvolvimento em etapas, sendo a última de discussões e implementações de ações pela população durantes as audiências públicas que já ocorreram nas 7 vilas do município. Após a aprovação das ações na audiência de sexta-feira as mesmas serão inseridas no Plano Plurianual do Município para serem desenvolvidas nos próximos anos.

O Secretário Adjunto da Casa Civil e coordenador do Programa Izau Melo explicou como será a audiência.

“Essa é a última etapa das audiências públicas de Cruzeiro do Sul. Nós vamos apresentar as metas que foram estabelecidas no primeiro encontro, em 2024, no lançamento do programa. Foram inseridos todo o contexto das sete audiências que aconteceram nas vilas. Agora a gente traz para o centro, para consolidar e dar mais uma oportunidade para a população que não se sentiu contemplada dentro do que a gente vai apresentar como meta. Esse encontro será para propor e a gente vai votar para que ela seja inserida no PPA”, finalizou Izau.