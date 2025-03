Prefeitura mobiliza sua estrutura para auxiliar comerciantes atingidos pela chuva que inundou o centro de Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – Após o centro de Cruzeiro do Sul ser inundado por uma forte chuva que atingiu a cidade a prefeitura agiu de forma rápida e colocou toda sua estrutura com homens da Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Defesa Civil para desobstruir os dispositivos de drenagem e auxiliar os empreendedores e comerciantes que tiveram seus empreendimentos afetados pela inundação. Praticamente todos as barracas e comércios da Avenida Rodrigues Alves foram atingidos.

O prefeito Zequinha Lima foi pessoalmente ao Centro verificar a situação e acionou a estrutura necessária como homens, caminhões e caminhões pipas para ajudar na retirada de mercadorias e fazer a varrição das vias.

“É uma força tarefa para ajudar os vendedores e comerciantes afetados e restabelecer o mínimo de normalidade aqui nesta região. Estamos atuando e de prontidão”, disse o prefeito Zequinha Lima,

O secretário Carlos Alves, de Obras, diz que além das chuvas o grande volume de água no Rio Juruá, represou o Centro.

“Nós estamos aqui com a Defesa Civil. A pedido do Prefeito Zequinha Lima estamos acionando todas as linhas de frente da obra, da limpeza para que venha dar o suporte e o Bombeiro já está presente. O rio está com grande volume de água, então está represando toda essa água da chuva e os bueiros não estão suportando e água está ficando toda aqui no centro, causando todo esse transtorno nessa última noite de Carnaval, nos comércio e tudo. Mas a Prefeitura aqui está presente para dar o suporte necessário nesse momento.”Prefeitura de Cruzeiro do Sul mobiliza toda sua estrutura para auxiliar comerciantes atingidos pela forte chuva que inundou o centro da cidade.

