Prefeitura de Sena Madureira inicia obra emergencial para conter erosão em ponte do bairro Bom Sucesso

Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (21), na Secretaria Estadual de Educação do Acre, o prefeito Jerry Correia, reuniu-se com o secretário adjunto de Educação e sua equipe para discutir a construção de uma nova escola estadual na zona urbana do município.

Atualmente, Assis Brasil conta com apenas uma escola estadual, que já opera no limite de sua capacidade. Para atender à crescente demanda e proporcionar melhores condições de ensino, a administração municipal está empenhada em destinar uma área de terras ao Estado, facilitando a construção da nova unidade escolar, estimada em mais de R$ 4 milhões.

Durante o encontro, foram discutidas as etapas necessárias para a concretização do projeto, incluindo a formalização da doação do terreno e a elaboração dos planos arquitetônicos.

“Estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade para nossos jovens. A construção desta nova escola é fundamental para suprir a demanda atual e garantir um ambiente adequado para o aprendizado”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Assis Brasil continuará trabalhando ativamente para cumprir os trâmites necessários, assegurando que o projeto avance de forma célere e eficiente, refletindo o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento educacional da comunidade.