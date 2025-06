Prefeitura de Rodrigues Alves apresenta projeto “semana do bebê” no XXXVIII congresso nacional do conasems em Belo Horizonte

(Assessoria) – A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou do XXXVIII Congresso Nacional do Conasems, realizado em Belo Horizonte (MG). O evento, que teve início no domingo, dia 15, seguiu até esta quarta-feira, 17, reunindo profissionais da saúde de todo o país.

O município tem a honra de apresentar o projeto “Semana do Bebê”, que se destacou na fase estadual, recebendo um prêmio no valor de R$ 2 mil. Agora, Rodrigues Alves é um dos municípios que representa o estado na etapa nacional, concorrendo com mais de 800 projetos do SUS vindos de diversas regiões do Brasil. Cada estado e município participante traz sua proposta inovadora com o objetivo de fortalecer as ações do Sistema Único de Saúde.

O projeto “Semana do Bebê” tem como objetivo principal garantir um início de vida saudável para as crianças, fortalecendo as ações de cuidado integral à gestante e ao bebê, por meio de atividades intersetoriais envolvendo saúde, educação e assistência social.

Além das apresentações dos projetos exitosos dos municípios brasileiros, a programação do encontro contempla capacitações voltadas aos gestores municipais, com foco na formulação de políticas públicas de financiamento e fortalecimento do SUS.

A gestão municipal reafirma seu compromisso com a melhoria contínua da saúde pública e com a valorização das políticas voltadas à primeira infância, acreditando que investir nas crianças é garantir um futuro mais justo e promissor para o município.