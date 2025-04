Prefeitura de Epitaciolândia recebe nova caminhonete do senador Alan Rick para fortalecer a Secretaria de Saúde

Gatty Ribeiro morava em Epitaciolândia há três anos e era procurado na Bolívia por crimes contra a administração pública – Foto: Arquivo pessoal/Alexandre Lima

O caso do ex-prefeito de Cobija, capital do departamento de Pando na Bolívia, Luis Gatty Ribeiro Roca, preso pela Polícia Federal em Epitaciolândia, interior do Acre, na última sexta-feira (11), foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse sábado (12), o ex-gestor passou por audiência de custódia.

Durante a sessão, o procurador da república Fernando Piazenski, do Ministério Público Federal (MPF), manifestou-se estipulando que a competência para a análise do pedido, ou seja, julgar o caso, pertence ao Supremo, o que foi acolhido pelo juiz federal substituto Moisés da Silva Maia, da 1ª Vara da Justiça Federal.

Uma intérprete da língua espanhola estava presente no julgamento fazendo a tradução para Gatty Ribeiro. O juiz federal não deliberou soltura dele, porém o ouviu, assim como as alegações da defesa e da acusação (MPF).

Prisão

O ex-prefeito de Cobija, foi preso pela Polícia Federal em Epitaciolândia. O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil representou pela prisão preventiva e pediu a extradição do boliviano para o país vizinho ao Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 4.

A reportagem apurou que Gatty Ribeiro foi preso em casa no início da manhã dessa sexta e levado para a delegacia da Polícia Federal. Ele morava em Epitaciolândia há três anos, desde quando saiu da Prefeitura de Cobija.

O preso foi trazido para Rio Branco pela PF e conforme o órgão, os detalhes da extradição devem ser decididos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

Luis Gatty Ribeiro

Após quase dois anos na prefeitura, Gatty Ribeiro resolveu ir para o partido do ex-presidente boliviano Evo Morales, Movimento ao Socialismo, o que irritou seus apoiadores. Ele ficou na prefeitura até 2022. Em 2023, teve a prisão preventiva determinada pela Justiça boliviana por suspeita de corrupção na administração pública.

Ele foi incluído na lista da Interpol em julho de 2023.

No mandado de prisão preventiva, o STF destacou que Gatty Ribeiro é investigado também contra ‘crimes contra a saúde pública, previstos nos artigo 216 do Código Penal boliviano, segundo a notificação vermelha com pena máxima aplicável de 4 anos’.

Em março, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República (PGR), que ‘manifestou-se pela determinação de prisão cautelar para fins de extradição’ do ex-prefeito. (Veja mais no G1 Acre)