Prefeitura de Cruzeiro do Sul trabalha para reduzir impactos causados pela chuva que atingiu a cidade nas últimas horas

(Assessoria) – Com 98,5 mm de chuvas em apenas 24 horas a cidade de Cruzeiro do Sul sofreu vários pontos de danificações em decorrência da chuva. Na avenida Copacabana houve o desmoronamento de uma árvore, na Avenida Joaquim Távora e na Rua Pedro Teles, ambas no centro, o bueiro cedeu e houve a ruptura parcial do asfalto, sendo necessário a interdição das duas vias e o centro da cidade foi inundado após os bueiros não suportarem o volume da água, inundando ruas e lojas.

As ações emergenciais da prefeitura iniciaram-se ainda na noite terça-feira, quando a chuva reduziu a intensidade. Uma equipe da Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros fizeram a retirada das árvores que estavam em via pública na Avenida Copacabana. Enquanto a equipe de limpeza, juntamente com Defesa Civil fez a baldeação com caminhões pipa na praça Orleir Cameli e nas barracas instaladas para o carnaval.

Nesta quarta-feira, 5, homens da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Habitação iniciaram os serviços paliativos para a liberação da Avenida Joaquim Távora e Rua Pedro Teles, onde será realizado a troca de bueiros para a liberação das vias.

De acordo com o prefeito Zequinha Lima, que esteve vistoriando o início dos serviços, a liberação das vias deverá ser entre dois ou três dias, a depender da meteorologia.

“Nossas equipes da secretaria de Obras já iniciaram as obras e a troca de bueiros nas duas vias, para que amanhã possamos liberar um lado, e na sexta liberarmos a trafegabilidade. No entanto, esse trabalho também depende das condições climáticas, mas estamos trabalhando para finalizar o quanto antes.”

Zequinha Lima também disse que as ações realizadas pela prefeitura na desobstrução de igarapés possibilitaram que outros pontos da cidade não fossem inundado.

“Nos últimos meses realizamos a limpeza com retirada dos bancos de areia do Canal do Remanso e do Boulevard Thaumaturgo, o que possibilitou que não tivesse inundação da Avenida Mancio Lima e do canal no Remanso. Esse é um trabalho importante que realizamos de desobstrução de córregos em nossa cidade.”

Equipes do Setor de Limpeza realizaram a baldeação da praça dos taxistas e comércio ao entorno.

A Defesa Civil informou que não houve deslizamentos de terras e nem pedido de auxílio por nenhuma família.