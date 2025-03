Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza a 6ª Conferência com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento”

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a 6ª Conferência das Cidades, com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”. O evento ocorreu na Unidade Marechal Cândido Rondon da Universidade Federal do Acre (UFAC) e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima na cerimônia de abertura.

A conferência se configurou como um espaço democrático, reunindo gestores, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil organizada para discutir e buscar soluções para os desafios urbano no município.

Durante o evento, Isaac Ibernon, secretário adjunto de planejamento, destacou a importância do encontro, afirmando que o foco é construir cidades mais justas, democráticas e sustentáveis. “A conferência é o momento de discutimos as diversas problemáticas urbanas que enfrentamos, como o acesso à capital, à internet e as questões ligadas à telefonia. É fundamental ouvir a comunidade para traçar direções que levem nossas demandas à Conferência Estadual e, posteriormente, à Conferência Nacional. O dia será repleto de atividades, culminando na escolha da delegação que nos representará”, explicou Ibernon.

Samilca França, diretora técnica da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo, elucidou que a conferência se desenrola em várias etapas. “Neste momento, Cruzeiro do Sul precisa eleger 20 delegados para a fase estadual, onde 33 representantes do Acre serão escolhidos para a etapa nacional, em Brasília. É uma oportunidade única para encaminhar propostas que visem solucionar os desafios do desenvolvimento urbano municipal”, detalhou França.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou a relevância dos investimentos para o crescimento da cidade. “Os investimentos sempre chegarão, mas precisamos saber onde aplicá-los. É essencial trabalharmos para que Cruzeiro do Sul se torne cada vez mais atraente e preparada para o desenvolvimento. Muitas vezes clamamos por progresso, mas devemos estar prontos para recebê-lo. Parabenizo todos os organizadores da conferência e espero que possamos sair daqui com propostas concretas. Na próxima semana, estarei em Brasília, visitando gabinetes de senadores e deputados em busca de investimentos para o nosso município. Espero que os recursos que chegarem sejam destinados às propostas geradas aqui, contribuindo para uma cidade ainda melhor e que atraia amais investimentos”, finalizou.

Programação

O evento contou com uma programação diversificada, que incluiu discussões sobre a articulação entre os principais setores urbanos e o planejamento das políticas públicas, com facilitadores Luis e Anne. Samilca França apresentou o tema “Caminhos para Cidades Inclusivas”, enquanto Egleuson Araújo Santiago, secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, abordou a “Mobilidade Urbana”. O arquiteto e urbanista Werbster Wanderley fez uma apresentação sobre políticas de habitação e regularização fundiária.

Outros temas abordados incluíram gestão estratégica e financiamento, com facilitadores Marto e Arthur, e discussões sobre controle social e gestão democrática das cidades, apresentadas pela arquiteta e urbanista Mariana Negreiros e Manuela Alves. Juarez Generoso e Arthur Carvalho também conduziram debates sobre sustentabilidade ambiental e emergências climáticas.

No final, a votação de eleição de delegados e conselheiros.