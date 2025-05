Prefeitura de Cruzeiro do Sul prepara Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, realizou nesta quarta-feira, 7, uma reunião com a rede de apoio responsável pelo planejamento das ações da Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O encontro,no auditório da Defensoria Publica, contou com a presença de instituições civis, Policia Civil e Conselho Tutelar.

A Campanha terá início na segunda-feira,12,com os concursos de redação para alunos do ensino médio que contará com a participação das escolas Dom Henrique Ruth, Flodoardo Cabral e Craveiro Costa. O curso de desenhos para alunos do ensino fundamental II, terá a participação das escolas municipais Antônio Ferreira Gomes, João Bussons, Marcelino Champagnat e Padre Arnold. A abertura oficial será realizada dia 19 de maio com programações até o dia 29 de maio,quando será realizado uma blitz educativa no centro de Cruzeiro do Sul.

“Dia 18 de maio é o dia nacional do combate ao abuso da exploração sexual contra crianças e adolescentes mas vai ser domingo, então vai acontecer uma live e a gente vai iniciar do dia 19 até o dia 31 de maio. Várias ações estarão acontecendo com o apoio da Prefeitura, do Estado e toda a rede como palestra, vídeo educativo, entrega de folhetos nas escolas, na comunidade. Vamos ter um seminário regional do enfrentamento com essa temática, atividade esportiva e as redações”,cita a Coordenadora do Centro Especializado de Assistência Social- CREAS, Cintia Sampaio.

Suiane Oliveira, Representante do Conselho Tutelar, ressalta a importância da rede estar em harmonia para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes.

“O Conselho Tutelar é uma das portas de entrada.Então quando a rede trabalha unida, junto, a gente consegue fazer um trabalho em parceria, com o Ministério Público, com a Delegacia, Prefeitura e todos os outros órgãos.”

O delegado de Polícia Civil, Vinicius Almeida, Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Crianças e Adolescente,destaca ser necessária a educação e união de forças para reduzir o crime que na maioria das vezes acontece numa relação familiar entre vítima e autor.

“Isso é um tipo de crime que causa revolta em toda a população. Crianças vulneráveis que estão aí vitimadas por esse tipo de situação.Nada é mais importante do que a rede se unir em prol desse intuito de reduzir, de reprimir esse tipo de conduta, que é muito comum aqui na região. Na delegacia da mulher e da criança, nós temos diversos procedimentos que estão instaurados desse tipo de crime, que na maioria das vezes acontece num ambiente familiar em que o autor conhece a família da vítima, conhece a vítima. Então a educação é importante nessa situação “, avalia.