Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Detran vão investir R$ 3 Milhões em segurança no Trânsito do município

Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Departamento de Trânsito do Acre -Detran, vão investir de R$ 3 milhões para melhorar a segurança e a infraestrutura do trânsito no município. O prefeito Zequinha Lima e a presidente do Detran-AC, Taynara Martins, assinaram o Termo de Cooperação na sede do executivo nesta sexta-feira, 21, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior.

O investimento visa melhorar o trânsito de Cruzeiro do Sul, trazendo mais segurança, fluidez e organização para as vias da cidade, além de promover um ambiente mais seguro para motoristas e pedestres.

“Isso mostra o nosso compromisso com a segurança no trânsito. Desde a chegada da Taynara ao Detran, o estreitamento da relação entre o Governo do Estado e a Prefeitura tem trazido resultados positivos para Cruzeiro do Sul. O trabalho de sinalização, tanto vertical quanto horizontal, tem sido constantemente atualizado, e isso contribui para a redução de acidentes. Vamos continuar investindo e avançando nessa parceria para garantir um trânsito seguro e mais organizado para todos”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.

Entre as ações que serão implementadas com esse recurso estão a instalação de semáforos inteligentes, semáforos com setas direcionais e semáforos para pedestres, além de uma ampla atualização da sinalização nas vias da cidade. Também está prevista a identificação de todas as ruas de Cruzeiro do Sul, com placas com os nomes. Outra novidade será a implantação de faixas elevadas com iluminação, especialmente em áreas próximas a escolas, para aumentar a segurança no perímetro escolar.

A presidente do Detran-AC, Taynara Martins, também ressaltou que além desses benefícios, outras ações devem ser realizadas com esse recurso, através de estudo e planejamento das demandas e necessidades existentes.

“Nosso objetivo é trazer melhorias para o trânsito, assim como já fizemos na capital, com a implantação de semáforos inteligentes. Estamos realizando estudos técnicos, junto com a Prefeitura, para melhorar a sinalização e o fluxo de trânsito na cidade. Este investimento tem como principal objetivo reduzir o número de sinistros, que embora tenha diminuído, ainda é uma preocupação. A imprudência dos condutores é uma das maiores causas de acidentes, e o poder público tem a responsabilidade de investir em sinalização para garantir mais segurança nas ruas e estradas”, explicou Taynara.

O prefeito Zequinha Lima também comentou sobre a importância de identificar e melhorar a infraestrutura nas ruas: “A identificação das ruas e a instalação de faixas elevadas com iluminação são ações fundamentais para garantir a segurança, principalmente para as crianças que circulam nas áreas escolares. Estamos trabalhando para que Cruzeiro do Sul tenha um trânsito mais organizado, e, acima de tudo, mais seguro para toda a população”, finalizou o gestor municipal.