Prefeitura de Cruzeiro do Sul continua com ações educativas e preventivas de trânsito durante a Campanha Maio Amarelo

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, em parceria com a 1ª Ciretran, realizou nesta terça-feira ,13, uma palestra educativa com os servidores da empresa Unonet. A mensagem é de conscientização para um trânsito seguro durante a Campanha Nacional de Conscientização do trânsito Maio Amarelo, cujo tema é: “Desacelere: seu bem maior é a vida.”

A ação teve como objetivo conscientizar os colaboradores da empresa sobre a importância da responsabilidade e do respeito no trânsito, dentro da campanha do Maio Amarelo e reduzir os casos de acidentes no munícipio.

Jonas Saraiva, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito disse que as ações de prevenção são importantes para a redução de acidentes de trânsito no município de Cruzeiro do Sul.

“Temos mais de 45 mil veículos circulando diariamente em Cruzeiro do Sul, por isso, estamos levando as ações de educação de trânsito nas escolas e empresas como ações da campanha Maio Amarelo. Além das ações também estaremos trabalhando na sinalização vertical e horizontal das nossas vias. A gestão do prefeito Zequinha Lima tem o objetivo de trabalhar as ações de educação no trânsito a fim de reduzir os acidentes causados por imprudência dos nossos condutores”, citou Jonas Lima , Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Cruzeiro do Sul.